Weathering With You ฤดูรักครั้งใหม่ของผู้กำกับ Your Name

ปี 2016 จัดได้ว่าเป็นปีที่แอนิเมชั่นเรื่อง Your Name จากประเทศญี่ปุ่นสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ไปทั่วโลก จนเมื่อหนังเรื่องนี้สิ้นสุดการฉาย สามารถทำรายได้สูงถึง 357 ล้านเหรียญฯ ส่งผลให้ชื่อของผู้กำกับอย่าง มาโกโตะ ชินไค กลายเป็นชื่อผู้กำกับในดวงใจของคอหนังรักไปอีกหลายคน

ความลับของผมและเธอ

เด็กหนุ่มมัธยมปลายจากชนบทเมืองเล็กๆอย่าง โฮดากะ โมริชิมะ (โคทาโร่ ไดโกะ) ได้ตัดสินใจออกเดินทางไปใช้ชีวิตในเมืองโตเกียวเพียงลำพัง เขาก็ได้พบกับความผิดปกติบางอย่างในเมืองหลวงแห่งนี้ และการที่เขาเป็นนักเขียนอยู่ในนิตยสารที่รวบรวมนำเสนอเรื่องราวเหนือธรรมชาติ ทำให้เขาเริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมักจะมองข้าม และด้วยบุคลิกช่างสงสัยทำให้โฮดากะได้พบกับฮินะ อานาโมะ (นานะ โมริ) สาวน้อยปริศนาที่มีพลังพิเศษในการควบคุมสภาพอากาศ รวมถึงเธอยังเป็นคนกุมความลับที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกใบนี้อีกด้วย

ความแตกต่างของ Weathering with You และ Your Name

หลังจากความสำเร็จทั้งด้านรายได้และคำวิจารณ์ของ Your Name ทำให้บรรดาผู้ชมเกิดความคาดหวังในผลงานเรื่องต่อไปของตัวผู้กำกับมาโกโตะ ชินไค ซึ่งตัวผู้กำกับเองอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวครั้งใหม่ใน Weathering with You ด้วยการทำให้หนังเรื่องนี้ให้ความบันเทิงมากขึ้น เน้นความสนุกสนาน และทำกำไรให้กับสตูดิโอ CoMix Wave Film เจ้าเดิม

หลังจากที่ Weathering with You เข้าฉายในประเทศญี่ปุ่นและเปิดตัวอย่างงดงามบนตารางบ๊อกซ์ออฟฟิศ ทำให้หนังเรื่องนี้ได้รับเชิญให้เข้าฉายในหมวดหมู่ Special Presentation ของเทศกาลหนังนานาชาติ โตรอนโต ประเทศแคนาดา ซึ่งจะจัดตั้งแต่วันที่ 5 – 15 กันยายน ปี 2019 ซึ่งการเข้าฉายในหมวดหมู่นี้ ทำให้หนังมีโอกาสจะได้เข้าชิงรางวัลหนังขวัญใจผู้ชม (People Choice) อันเป็นรางวัลที่จะตัดสินจากเสียงโหวตของผู้ชมในเทศกาล

การเดินทางของ Weathering with You

แม้หนังของมาโกโตะ ชินไคจะประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจาก Your Name จนส่งผลให้ Weathering with You ได้รับความสนใจในวงกว้าง เมื่อเทียบกับผลงานในยุคแรกอย่าง The Garden of Words” (2013), 5 Centimeters per Second (2007) และ Voices of a Distant Star” (2002) ที่รู้จักในวงจำกัด แต่ถ่ายทอดบรรยากาศเหงาๆ และเต็มไปด้วยประเด็นอ่อนไหว

ใน Your Name หนังได้พูดถึงการสลับร่างของหนุ่มสาวคู่หนึ่งโดยระหว่างทั้งสองคนก็ได้เรียนรู้ความคิดของกันและกันจนพัฒนากลายเป็นความรัก ท่ามกลางเรื่องราวที่จับใจผู้ชม งานเทคนิคทางด้านภาพก็เรียกได้ว่างดงามและชวนตื่นตะลึง ยังไม่รวมไปถึงเพลงประกอบภาพยนตร์ที่จับใจอันเป็นผลงานของวงร็อคชื่อดัง Radwimps ความสำเร็จของหนังเรื่องนี้ทำให้ผู้คนจับตาและพูดถึง บ้างก็ชอบในผลงานเรื่องนี้ และผู้คนที่ไม่ชอบก็มีเช่นเดียวกัน กระทั่งความฮิตที่หนังเรื่องนี้ยืนโรงฉายเป็นเวลานาน (ในประเทศญี่ปุ่น) ยังทำให้ผู้กำกับ ฮิโรคาสุ โคเระเอดะ จาก Shoplifters แสดงความคิดเห็นของเขาว่า “หนังอุดมด้วยองค์ประกอบของหนังฮิต บางทีมันก็อัดแน่นเกินไป และผมคิดว่ามันถึงเวลาที่หนังก้าวออกจากสูตรจำพวกเด็กนักเรียนเดินทางข้ามเวลาได้แล้ว”

กระแสตอบรับอันหลากหลายและท่วมท้นทำให้ตัวมาโกโตะ ชินไค ถามตัวเองว่า ‘ผมควรทำหนังที่นักวิจารณ์จะชื่นชอบ หรือควรทำหนังที่พวกเขาไม่ชอบมากขึ้น กันแน่’” และแล้วเขาก็ตัดสินใจว่า ““ผมรู้สึกเหมือนว่าผมจำเป็นต้องทำหนังสักเรื่องที่ทำให้นักวิจารณ์รู้สึกแรงกล้าเกี่ยวกับตัวผม คำติเตียนเกี่ยวกับหนังเรื่อง Your Name ช่วยให้ผมรู้สิ่งที่ผมอยากจะสร้างในฐานะคนทำหนังจริงๆ”

เมื่อสถานที่จริงกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของหนัง

เรื่องราวหลักของ Weathering with You เริ่มต้นด้วยตัวเอกของเรื่องที่ตัดสินใจสร้างระยะห่างระหว่างตัวเขาเองกับอดีตของเขา ตัวละครเอกของเรื่องเป็นนักเรียนมัธยมปลายนามว่าโฮดากะ โมริชิมะ ที่หนีจากบ้านเกิดในเกาะเล็กๆ มายังกรุงโตเกียว ดังนั้นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นแห่งนี้จึงมีบทบาทสำคัญ อาทิตึกระฟ้าของย่านชินจุกุ สู่อาคารเตี้ย ย่านศาลเจ้าของฝั่งตะวันออก และเมืองกรุงที่ฝนตกหนักถูกถ่ายทอดด้วยรายละเอียดแสนน่าทึ่งซึ่งทีมงานต้องออกตามหาสถานที่สำหรับในหนังซึ่งใช้เวลาประมาณสองเดือน โดยความใส่ใจในรายละเอียดอันเป็นฉากหลังเหล่านี้จะทำให้ผู้ชมเกิดความผูกพันกับเรื่องราว เหมือนดึงผู้ชมให้รู้สึกว่าเหตุการณ์ในหนังกำลังเกิดขึ้นกับโลกของเราในเวลานี้

ตัวผู้กำกับมาโกโตะ ต้องการสะท้อนความรู้สึกของตนเองสมัยที่เขายังเป็นวัยรุ่นและเดินทางเข้ามาในกรุงโตเกียวเป็นครั้งแรก สมัยเขาเรียนมัธยมปลายและเดินทางมาที่ย่านคาบูกิโจ ชินจูกุ เขากลับรู้สึกหวาดกลัวผู้คน เนื่องจากบริเวณแถวนั้นเป็นสถานบริการสำหรับผู้ใหญ่ที่มักจะยืนชวนลูกค้าเข้าร้าน แต่ในช่วงหลายสิบปีก่อนอาคารสำนักงานบริหารมหานครโตเกียว เป็นตึกระฟ้าที่ยิ่งใหญ่สะท้อนแสงอาทิตย์จนเรียกได้ว่าตึกดังกล่าวเป็นตึกไอคอนในย่านชินจูกุ และช่วงเวลาที่เขาอาศัยอยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้มาเกือบ 20 ปีทำให้เขาหลงเสน่ห์โตเกียว

ฉากหนึ่งที่มาโกโตะอยากจะถ่ายทอดออกมาคือ เมืองหลวงซึ่งปกคลุมไปด้วยถนนยางมะตอยดำ และเวลาที่ฝนตก ทำให้เมืองโตเกียวมีสภาพมืดมัว แต่ด้วยแสงสว่างของตัวเมืองที่สะท้อนตัดกับความมืดดำของถนนยางมะตอยทำให้เมืองหลวงแห่งนี้เปล่งประกายสดใสและงดงาม ซึ่งเขาอยากจะทำให้ผู้ชมที่ได้ดู Weathering with You มีความรู้สึกแบบเดียวกับเขา