TV Review: ABC ‘”ภาวะฉุกเฉิน”

เมื่อคุณไปที่ San Diego Comic Con คุณจะเห็นรายการประเภทมากมายที่มีความลึกลับเป็นแกนหลัก พวกเขามีแนวโน้มที่จะรวมตัวกันหลังจากการคัดกรองสี่วันแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตของพวกเขาหวังว่าจะจับ อย่างไรก็ตามในการประชุมปีนี้มีหนึ่งซีรี่ส์ที่โดดเด่น: เกิดขึ้น

แน่นอนการเกิดขึ้นมีความลึกลับที่คุณต้องการเรียนรู้ แต่สิ่งที่ทำให้การแสดงแตกต่างในครอบครัวที่เป็นหัวใจสำคัญของมัน ฉันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นลักษณะของครอบครัว แต่คุณสามารถบอกได้ว่ามีการให้ความสนใจมากในการสร้างครอบครัวที่น่าสนใจเหมือนกับการสร้างความลึกลับที่น่าสนใจ

การเกิดขึ้นเป็นเรื่องของหัวหน้าตำรวจที่รับเด็กสาวที่เธอค้นพบในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกลึกลับ ดูเหมือนว่าเด็กจะไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ แต่สิ่งต่าง ๆ ก็ยิ่งแปลกประหลาดขึ้นเมื่อเครื่องบินหายตัวไปอย่างลึกลับ เราค้นพบว่ามีผู้หญิงคนนั้นมากกว่าสบสายตาและมีกลุ่มคนลึกลับที่พยายามอย่างมากที่จะดึงหญิงสาวเข้ามาในความเข้าใจของพวกเขา

แน่นอนว่ามันเป็นเพียงเรื่องลึกลับและอย่างที่ฉันบอกไว้ว่าไดนามิกของครอบครัวแตกต่างจากรายการ Allison Tolman (Downward Dog) รับบทเป็นแม่ที่หย่าร้างเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งอาศัยอยู่กับพ่อของเธอ (Clancy Brown) และลูกสาวของเธอ (Ashley Aufderheide) Donald Faison (Scrubs) รับบทเป็นสามี – ภรรยาที่สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ทำให้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันและสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างออกไป คุณไม่เห็นครอบครัวที่หย่าร้างบ่อยครั้งในทีวีและเพิ่มรอยย่นที่น่าสนใจให้กับการเล่าเรื่อง

นักแสดงและทีมงานมักจะอ้างอิงภาพยนตร์แอมลินแห่งยุค 80 ว่าเป็นแรงบันดาลใจ คุณได้รับ echos ของ Close Encounters ของ Third Third และ E.T. ในหลาย ๆ กรณีการเกิดขึ้นเป็นเรื่องย้อนหลังของเรื่องราวครอบครัวในยุค 80 ในขณะที่การนำบทเรียนทางโทรทัศน์มาเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่าเรื่องต่อเนื่องในทศวรรษที่ผ่านมา ผู้ผลิต Michele Fazekas และ Tara Butters (Agent Carter) ดูเหมือนจะติดสมดุลที่ยอดเยี่ยมระหว่างสองรูปแบบคลาสสิกที่ในทางของตัวเองได้นำสิ่งเก่าแก่เรามาใหม่ ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Emergence เป็นรายการใหม่ที่ฉันโปรดปรานในฤดูใบไม้ร่วง

ด้วยความสนใจทั้งหมดที่ปรากฎบนบริการสตรีมมิ่งที่หลากหลาย Emergence พิสูจน์ให้เห็นว่ายังมีการเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่ควรค่าแก่การรับชมทางรายการทีวีที่ออกอากาศ