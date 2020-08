Share with your friends







THE OUTPOST (2020) ดัดแปลงมาจากหนังสื่อจากนักข่าวสงครามของช่องซีเอ็นเอ็น “เจค แท็ปเปอร์” ที่มีชื่อว่า “The Outpost: An Untold Story of American Valor” เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2009 เมื่อกองกำลังทหารสหรัฐฯ 53 นาย ได้ประจำการอยู่ที่ด่านหน้า เพื่อรักษาฐานที่มั่นบริเวณหุบเขาคัมเดซ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถาน ใกล้กับชายแดนปากีสถาน

แต่ปรากฏว่าพวกเขาถูกดักจู่โจมโดยกลุ่มทหารตอลิบานกว่า 300 นาย กลายเป็นยุทธการสาดกระสุนกันอย่างโครมครามในหุบเขาอันห่างไกลจากความเจริญ เหตุครั้งนี้ทำให้มีทหารอเมริกันเสียชีวิต 8 นาย บาดเจ็บอีก 27 นาย ขณะที่ทหารฝ่ายตรงกันข้ามเสียชีวิตนับร้อยชีวิต เรื่องราวดังกล่าวถูกนำมาตีแผ่เป็นหนังสือนิยายเชิงสารคดี ก่อนจะได้รับความสนใจหลังจากที่วางแผงไปเมื่อ 8 ปีก่อน

Outpost เป็นผลงานการกำกับของ “ร็อด ลอรี” (จาก The Contender) โดยได้ “พอล แทมาซี” และ “เอริก จอห์นสัน” นักเขียนชิงรางวัลออสการ์จาก The Fighter มาทำหน้าที่ดัดแปลงบทหนังให้ นำแสดงโดยนักแสดงชายชั้นแนวหน้าของวงการ ไม่ว่าจะเป็น “สก็อต อีสต์วูด”, “ออร์ลันโด บลูม” หรือ “เคเลบ แลนดรี โจน”

