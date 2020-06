Share with your friends







[รีวิว] The Gentlemen – สุภาพบุรุษมาหากัญ

— 9.9/10 —

ความบันเทิงขั้นสุดตลอดเกือบ 2 ชั่วโมง

หักเหลี่ยม เฉือนคม โหด มัน ฮา เท่ มีสไตล์ และกวนตี*

สนุกมว๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

เครดิตขึ้นยังยิ้มไม่หุบเลยทีเดียว ยิ้มให้ในความเจ๋งของบท ความยอดเยี่ยมของนักแสดง เนื้อเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ และความมีสไตล์ของหนังเรื่องนี้ นี่คือ The Gentlemen กับกราบใจคนคิดชื่อไทยจริงๆ สุภาพบุรุษมาหากัญ เรื่องราวของเจ้าพ่อกัญชาแห่งเกาะอังกฤษ ที่พร้อมจะวางมือเพราะถึงจุดอิ่มตัวอยากไปใช้ชีวิตกับลูกๆ และจะขายอาณาจักรนี้ แต่เมื่อข่าวหลุดออกไป จึงเกิดเป็นเรื่องวุ่นๆ ศึกแย่งชิงอาณาจักรกัญชานี้

The Gentlemen คือผลงานลำดับที่ 11 ของ Guy Ritchie ที่กลับมาทำกำกับและเขียนบทงานที่ถนัดอีกครั้ง หลังจากที่หลุดแนวไปซะหน่อยใน Aladdin (2019) เอาจริงๆ เรื่องนั้นถ้าไม่บอกว่า Guy Ritchie เราไม่รู้เลยจริงๆ แต่ครั้งนี้เขากลับมาทำหนังแนวอาชญากรรม หักเหลี่ยม เฉือนคม เหมือนกับผลงานแจ้งเกิดของเขาอย่าง Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998), Snatch (2000) ถ้าใครเคยดู ก็จะเข้าใจว่า The Gentlemen เป็นยังไง เพราะมันคือแนวแบบนั้นแหละ

มาเริ่มกันที่ความน่าสนใจแรกของหนังเลย กับตัวละคร คือถ้าตัดชื่อผู้กำกับ แนวหนัง เนื้อเรื่องออกไป แค่ตัวละครก็อยากดูแล้ว มีทั้ง Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell, Henry Golding และ Hugh Grant หนังมีคาแรคเตอร์แต่ละตัวละครที่ชัดเจนมาก บทเปิดตัวของแต่ละคนยิ่งการันตี และเป็นเครื่องบ่งบอกความเป็นตัวตนของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี แถมยังมีการแบ่งบทที่ดีอีกต่างหาก อีกอย่างคือความมีสไตล์ การแต่งตัวของตัวละครที่เท่ชะมัด คือแต่ละคนยังกะเดินแฟชั่นวีคยังไงยังงั้น

หนังดำเนินเรื่องตามสไตล์ของ Guy Ritchie เลย โดยเรื่องนี้จะเป็นการดำเนินเรื่องผ่านการบอกเล่าของ Fletcher (Hugh Grant) ที่พยายามจะแบลคเมล Mickey Pearson (Matthew McConaughey) เจ้าพ่อกัญชา โดยการสนทนาผ่านทาง Ray (Charlie Hunnam) ซึ่งบทสนทนานั้นเต็มไปด้วยความฮา ความยียวนกวนประสาท แบบเล่าๆ อยู่ปวดฉี่ขอไปเข้าห้องน้ำงี้ และยังมีชั้นเชิงในการเล่าที่เข้าใจไม่ยาก แต่บันเทิงชะมัด คือไม่ได้คิดตามจนต้องปวดหัว แต่ก็ไม่ได้ง่ายจนเดาออก อ๋อ ต้องบอกไว้ก่อนว่าบทสนทนาเรื่องนี้เยอะมาก ถือเป็นเรื่องที่เยอะที่สุดในบันดาหนังของ Guy Ritchie เลยก็ว่าได้ คือมีบทพูดทุกวินาทีเลยว่างั้นเถอะ ตัวบทเองมีการหักเหลี่ยมเฉือนคม คนนั้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง และทุกส่วน ทุกเหตุการณ์ มีแต่เรื่องสนุกๆ ทั้งนั้น

สรุปแล้วมันคือหนังสไตล์ Guy Ritchie ที่คุ้นเคย มีทั้งความสนุก บันเทิง ตลกร้าย ฮา เท่ มีสไตล์ บทสนทนากวนๆ คือถ้าคุณไม่เคยติดตามผลงานของเขา คุณจะรู้จักเขา รับรองว่าตลอดเกือบ 2 ชั่วโมง คุณจะได้รับความบันเทิงเต็มอิ่มแน่นอน

ปล. จะหาว่าอวยก็ได้นะ เพราะ Guy Ritchie คือผู้กำกับคนโปรดของเรา เรื่องก่อนหน้านี้อย่าง Aladdin เราก็ไม่ชอบนะ ก่อนหน้านั้น King Arthur ก็ใช้ได้แต่ก็ไม่ถึงขั้นเรื่องนี้ 555 แต่เรื่องนี้มันสนุก บันเทิงและถูกจริตเราจริงๆ ลองไปสัมผัสด้วยตัวคุณเองดีกว่า

ปล. 2 ที่คะแนนหายไปนิดนึงเพราะว่ามีช่วงท้ายของหนังเราสงสัยอะไรบางอย่างนิดหน่อย (บอกไม่ได้เดี๋ยวสปอยล์)