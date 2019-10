REVIEW: JOKER

Share with your friends







อ่าน Chris Bumbray ได้ที่นี่!

หลังจาก WB เริ่มนำกระดานชนวน DC ที่ทะเยอทะยานของพวกเขาออกมาพยายามสร้างจักรวาลภาพยนตร์คล้ายกับ MCU ผลลัพธ์ก็กลับมาคละเคล้ากัน แต่ก็ประสบความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไปมุ่งเน้นไปที่ภาพยนตร์แต่ละเรื่องมากกว่าการเชื่อมโยงระหว่างกันของทุกเรื่องช่องเปิดจึงเกิดขึ้นสำหรับนิทานเอกพจน์ เข้าสู่ JOKER โครงการที่ทะเยอทะยานล้ำสมัยจากนักเขียน / ผู้กำกับทอดด์ฟิลลิปส์และสก็อตต์ซิลเวอร์ (8 MILE, THE FIGHTER) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาการ์ตูนวายร้ายที่โด่งดังที่สุดตลอดกาลโดยไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ อวตารสุดท้ายของตัวละครมาในรูปแบบของนักเลงสมัยใหม่ของ Jared Leto ในการฆ่าตัวตายของ David Ayer ซึ่งสร้างปฏิกิริยาแบบผสมมากกว่าการสรรเสริญกองที่เกิดขึ้นเมื่อแจ็คนิโคลสันแสดงถึงความคลั่งไคล้หัวเราะของทิมเบอร์ตันและ Heath Ledger บ้านรางวัลออสการ์สำหรับการแสดงของเขาในคริสโตเฟอร์โนแลน THE THE DARK KNIGHT แล้วนั่นจะทิ้ง Joaquin Phoenix ไว้ในแพนธีออนของนักแสดง Joker ที่ไหน? ผลที่ได้อาจทำให้คุณประหลาดใจ (หรืออาจไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับฟีนิกซ์ในฐานะนักแสดง) และภาพยนตร์ของตัวเองเกือบจะแน่นอน

ทอดด์ฟิลลิปส์ไม่ใช่คนแรกที่คุณคิดที่จะกำกับภาพยนตร์ JOKER แต่จากทีเซอร์แรกสำหรับภาพยนตร์ที่เราเห็นมันก็เห็นได้ชัดว่าเขามีมุมและวิสัยทัศน์สำหรับสิ่งที่เขากำลังสร้าง ฉันยินดีที่จะบอกว่าการยั่วทั้งหมดสอดคล้องกับสิ่งที่เขาส่งมอบอย่างสมบูรณ์แบบ JOKER เป็นเรื่องเล่าที่มีการปรับจูนอย่างประณีตมีจุดประสงค์เรื่องการสานอย่างบ้าคลั่งการแก้แค้นและการทรยศซึ่งมีการแสดงที่ชวนให้หลงใหลอย่างยิ่งจาก Joaquin Phoenix จากการเปิดฉากและทุก ๆ ฉากหลังจากนั้นเราจะปฏิบัติต่อภาพยนตร์ที่มุ่งเน้นไปที่เรื่องราวที่กำลังเล่าเรื่องราวการสร้างการเดินทางในการเผาไหม้ที่ช้าเผยให้เห็นว่ามีความลึกลับความรุนแรงและพลังงานสะกดจิต เป็นการแสดงความเคารพต่อภาพยนตร์ในช่วงปลายยุค 70 และต้นยุค 80 ที่สร้างบรรยากาศของเมืองกรวดผสมกับการเมืองความเห็นทางสังคมและความโหดร้ายในยุคของคุณในขณะที่ไม่เคยห่างจากสายเกินไป ของการเชื่อมต่อกับโลกหนังสือการ์ตูน

สิ่งที่ทำให้ฉันเร็วขึ้นคือภาพยนตร์ทุกเรื่องถูกยิงด้วยความระมัดระวังเหมือนที่คุณเห็นในภาพยนตร์เรื่อง Coppola, Scorsese หรือ Lumet ค่อนข้างง่ายมันงดงาม ผู้ถ่ายทำภาพยนตร์ของ Phillips Lawrence Sher ยกระดับเกมของเขาให้มากที่สุดเท่าที่ Phillips ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างบางสิ่งที่พิเศษอย่างแท้จริง แม้ว่าคุณจะเกลียดภาพยนตร์เรื่องนี้ แต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธความงามที่แท้จริงของภาพที่ถ่ายซึ่งคุณก็ไม่เห็นว่าเพียงพอในวันนี้ อีกแง่มุมหนึ่งที่ฉันติดอยู่ในทันทีคือคะแนนโดย Hildur Guðnadóttir (ซึ่งให้คะแนนอารมณ์ของเชอร์โนปิลแห่ง HBO) ซึ่งกำลังหลอกหลอนและสวยงามในเวลาเดียวกัน มันเหมาะกับภาพยนตร์เช่นถุงมือและเช่นเดียวกับคะแนนที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์และตัวละคร

เรื่องราวดังต่อไปนี้อาร์เธอร์เป็นคนที่สะดุดตาที่ทำงานเป็นตัวตลกในขณะที่อยู่กับและดูแลแม่ที่ป่วยของเขา เขาเป็นคนที่ถูกขับไล่ออกจากสังคมอยู่ในเวลาและสถานที่ที่ดูเหมือนจะตกอยู่ในห้วงของเขา ในขณะที่แม่ของเขา (แสดงอย่างสมบูรณ์กับ Frances Conroy ของ Six Feet Under) แสดงความหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลืออาร์เธอร์ไม่สามารถมองเห็นความน่าเกลียดที่ผ่านมาได้แม้ในขณะที่เขาจัดการกับอาการเสียดสีที่ทำให้เขาหัวเราะอย่างไม่สามารถควบคุมได้ เหมือนกับวีรบุรุษต่อต้านยุค 70 และ 80 หลายคนอาร์เธอร์สับสนสับสนสิ้นหวังและท้ายที่สุดในขณะที่เขาค้นพบ ในหลาย ๆ ทางมันเกือบจะเป็นโปรไฟล์ที่สมบูรณ์แบบของการกำเนิดของฆาตกรต่อเนื่อง แต่อาร์เธอร์สามารถแยกชิ้นส่วนผ่านรากการ์ตูนของเขาได้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้อายห่างจากการถูกประหารชีวิต ในขณะที่อาร์เธอร์ค้นพบว่าเขาเป็นใคร (หรือค่อนข้างว่าเขาคิดว่าเขาเป็นใคร) เราเห็นการเพิ่มขึ้นของเขาซึ่งถ้าคุณวัดได้ระหว่างความดีกับความชั่ว ตามเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่มา แต่เอาออกสองสามชิ้นออกจากบอร์ดและคุณสามารถเรียกภาพยนตร์เรื่อง Arthur มากกว่า JOKER และไม่มีใครที่จะฉลาดในรากเหง้าของหนังสือการ์ตูนซึ่งดึงมาจากนิทานการ์ตูนที่ผ่านมาทุกรูปแบบ โดยไม่เคยนั่งกับคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ

นักแสดงสนับสนุนมีความแข็งแกร่งที่นี่กับโรเบิร์ตเดอนีโรมีบทบาทสำคัญในภาพยนตร์ในฐานะพิธีกรรายการทอล์กโชว์ที่อาร์เธอร์ชื่นชม Zazie Beetz เป็นการแสดงตัวที่น่ายินดีและมอบความหวังเล็ก ๆ ในโลกที่บ้าคลั่งของ Arthur Bryan Tyree Henry และ Marc Maron ปรากฏตัวในแต่ละฉากเพียงฉากเดียว แต่สร้างตัวละครที่น่าสนใจในบทที่อาจเป็นใครก็ได้ เบร็ทคัลเลนทำหน้าที่เป็นโทมัสเวย์นที่เย็นชาและมีธุรกิจซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะเปรียบเทียบกับนักการเมืองระดับสูงบางคน แต่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง . ทุกคนโดยไม่คำนึงถึงขนาดของบทบาทของพวกเขามีบทบาทสำคัญในการเดินทางของอาเธอร์และในหลาย ๆ ทางมีส่วนช่วยให้เขากลายเป็นคนท้ายที่สุด

สำหรับฟีนิกซ์; เขาคาดเดาอาร์เธอร์อย่างสมบูรณ์ ในขั้นตอนนี้คุณรู้ว่านักแสดงที่มีความสามารถของเขาสามารถดึงบทบาทออกไปได้ แง่มุมที่น่าทึ่งที่สุดของฟีนิกซ์ที่มีต่อตัวละครคือมันไม่เหมือนกับ The Joker ในชาติอื่น ๆ แต่ก็ยังคงประทับอยู่บนมรดก ฉันไม่เคยเปรียบเทียบฟีนิกซ์กับ Nicholason, Ledger หรือ Leto ในขณะที่ดูหนัง ฉันดื่มด่ำไปกับการที่เขากลายเป็นตัวตลกไม่ใช่ว่าเขาวัดคนอื่นอย่างไร และตามเวลาที่เขาทำการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มรูปแบบของฉันฉันได้ลงทุนอย่างเต็มที่ transfixed อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะดูการเดินทางของเขาต่อไป Pheonix สร้างเสียงหัวเราะที่หลากหลายที่เหมาะกับตัวละครในช่วงเวลาและอารมณ์ที่แตกต่างกันในภาพยนตร์และกิริยาท่าทางที่หวนกลับไปดูการ์ตูนในขณะที่ยังใหม่กับหน้าจอขนาดใหญ่ ความมุ่งมั่นและการดื่มด่ำกับบทบาทอย่างแท้จริงของฟีนิกซ์นั้นไม่มีอะไรที่น่าพิศวงและเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ชมกลับมาดูซ้ำ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้ฟีนิกซ์เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ดีที่สุดที่ทำงานในวันนี้

ในขณะที่ภาพยนตร์เรื่องที่อยู่รากการ์ตูนมันไม่เคยมีชีวิตอยู่และหายใจภายในพวกเขา ใช่มันเกิดขึ้นในเมือง Gotham และมีการเรียกกลับจำนวนมากไปยังแง่มุมต่าง ๆ ของมัน แต่คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าคุณอยู่ในโลกของซูเปอร์ฮีโร่ ทุกอย่างรู้สึกเหมือนจริงมาก ๆ แม้กระทั่งจากจุดศูนย์กลางเพียงเล็กน้อย แต่มันก็รวบรวมการเชื่อมต่อที่คุณอาจคาดหวัง (หรือความหวัง) ให้เห็นได้หลายวิธี ที่กล่าวมานี่คือการเดินทางของ Joker สิ่งที่มีความหมายต่อแต่ละบุคคลที่เห็นว่าจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกัน โจ๊กเกอร์มีความคลุมเครือเหมือนกับที่ทำให้เป็นทาสและไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการถกเถียงกันคิดชิ้นส่วนทฤษฎีและการโต้วาทีนานหลังจากที่มันออกจากโรงภาพยนตร์ บางคนอาจจะพยายามทำให้เป็นอาวุธสำหรับการเมืองของพวกเขาในขณะที่คนอื่น ๆ จะชื่นชมมันเพราะความสง่างามของภาพยนตร์ แต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในปฏิกิริยาของคุณมันเป็นภาพยนตร์ที่คุณกำลังพูดถึงและนั่นคือนรกแห่งความสำเร็จ

หากฉันมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาพยนตร์ส่วนใหญ่มันเป็นแค่เรื่องตลกในตัวฉันที่อยากเห็นตัวละครตัวนี้จมอยู่ในจักรวาลการ์ตูนมากขึ้น แต่ฉันก็ตระหนักว่ามันเป็นท่าทางที่เห็นแก่ตัวมากกว่าคำวิจารณ์ที่แท้จริง ฉันคาดหวังอย่างเต็มที่ว่าผู้ชมจะรักหรือเกลียดภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาจัดการกับแง่มุมที่แผดเผาอย่างช้าๆความรุนแรงแบบไม่ยอมใครง่ายๆการกำเนิดการ์ตูนขบขันหรือประเด็นทางการเมืองในสังคมอย่างไร มันสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการในเรื่องนั้น แน่นอนที่สุดแล้วมันคือความมืดมนที่สุดในหนังสือการ์ตูนยอดนิยมที่เราเคยเห็นมา แต่ฉันคิดว่าในที่สุดผู้ชมก็พร้อมสำหรับหลังจากที่ยืนยงมานานกว่าทศวรรษในแง่มุมของซูเปอร์ฮีโร่ ความสำเร็จของ The Boys ของ Amazon เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีเช่นกันและ JOKER อาจไม่เป็นหน้าด้านหรือเต็มไปด้วยเลือด แต่มันเป็นเรื่องที่ยินดีต้อนรับสู่การหลั่งไหลของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่สูตรหนึ่ง (ซึ่งฉันก็รัก) ฟิลลิปส์และฟีนิกซ์ได้สร้างตัวละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาและยกระดับการทำงานของแต่ละคนในการบู๊ตปูทางให้ (หวังว่า) ความมั่งคั่งที่มีความหลากหลายน่าดึงดูดและเสี่ยงกว่าสำหรับตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์ของเรา ปล่อยให้เรามีสิ่งที่จะเคี้ยวในปีที่ผ่านมา