REVIEW: IN THE TALL GRASS

เรื่องย่อ: หลังจากได้ยินเสียงร้องของชายหนุ่มขอความช่วยเหลือพี่ชายและน้องสาวเข้าไปในทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ในแคนซัส แต่ไม่ช้าก็พบว่าอาจไม่มีทางออก

รีวิว: แฟน ๆ สตีเฟ่นคิงและโจฮิลล์รอคอยอย่างใจจดใจจ่อที่จะปรับตัวเข้ากับภาพยนตร์เรื่อง IN THE TALL GRASS เนื่องจากได้รับการประกาศให้เป็นภาพยนตร์ Netflix โนเวลลาที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งเปิดตัวในนิตยสารเอสไควร์ในปี 2555 เป็นหนึ่งในผลงานที่น่ากลัวที่สุดของกษัตริย์และลูกชายของเขา ด้วยผู้อำนวยการ CUBE Vincenzo Natali ด้านหลังกล้องรถเทรลเลอร์ดูเหมือนว่ามันจะเป็นหนึ่งในหนังสยองขวัญที่น่ากลัว ในขณะที่รูปลักษณ์ของภาพยนตร์จะทำให้ผู้ชมบางคนตื่นขึ้นมาในเวลากลางคืน แต่หนังเรื่องนี้โดยรวมกลับไม่ดีพอเนื่องจากการเล่าเรื่องที่ไม่สมดุลและการแสดงบางอย่างที่รู้สึกว่าพวกเขามาจากภาพยนตร์ที่แตกต่าง

ติดกับเรื่องราวดั้งเดิมของกษัตริย์และฮิลล์อย่างเป็นธรรม IN THE TALL GRASS จะติดตามกลุ่มของตัวละครหกตัวที่ติดอยู่ในทุ่งหญ้าที่มีความร้ายกาจ พี่น้องเบคกี้ (Laysla De Oliveira) และ Cal Demuth (Avery Whitted) กำลังเดินทางไปซานดิเอโกเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ เบ็คกีตั้งท้องหกเดือนและตั้งคำถามกับลูกของเธอ เมื่อหยุดอยู่กลางอเมริกาในชนบทเบ็คกีกับแคลก็ได้ยินเสียง Tobin Humboldt (Will Buie Jr) เพื่อขอความช่วยเหลือจากสนาม เมื่อพวกเขาเข้าไปสิ่งต่าง ๆ ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาดูเหมือน ระยะทางเปลี่ยนจากราชประสงค์และพี่ชายและน้องสาวสะดุดในทุกสิ่งที่น่ากลัว พวกเขายังพบพ่อแม่ของโทบิน Ross (แพทริควิลสัน) และนาตาลี (ราเชลวิลสัน) เช่นเดียวกับพ่อของเบ็คกี้ลูกเทรวิส (Harrison Gilbertson ของ UPGRADE) ขณะที่พวกเขาพยายามหาทางออกจากหญ้าความจริงก็ปรากฏขึ้นด้วยเหตุผลบางประการที่ทำให้เขาติดอยู่ที่นั่น

สิ่งที่ทำงานได้ดีใน IN THE TALL GRASS คือธรรมชาติของเขาวงกตในทุ่งนา แม้กระทั่งก่อนที่องค์ประกอบของสิ่งเหนือธรรมชาติจะเข้ามาเล่นแนวคิดของการหลงทางในบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีอันตรายเหมือนหญ้าเป็นประสบการณ์ที่พวกเราหลายคนเคยรู้สึกมาก่อน ด้วยการทำให้เกิดลักษณะที่เป็นไปไม่ได้ของหญ้าชนิดนี้ที่ทำให้เกิดตรรกะเช่นระยะทางเสียงและเวลา Vincenzo Natali พยายามทำให้เรามีการแสดงครั้งแรกที่ไม่มั่นคงและสับสนมาก ในขณะที่เบ็คกีและแคลดิ้นรนเพื่อค้นหากันในสนามหญ้าเราได้รับการแนะนำให้รู้จักกับตัวละครที่เหลือ ตัวละครเพียงตัวเดียวที่ไม่ได้ปรากฏในเนื้อเรื่องต้นฉบับคือ Travs, Becky ex ซึ่งช่วยขยายเนื้อเรื่องให้เป็นภาพยนตร์เต็มความยาว แต่ด้วยการเพิ่มองค์ประกอบอื่นลงในการผสมการปรับตัวของนาตาลีจะสิ้นสุดลงทำให้รู้สึกกระจายอำนาจมากขึ้นซึ่งนำไปสู่จุดจบที่น่าเบื่อ

ของนักแสดงแพทริควิลสันเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนเดียวที่ไม่ได้รับเนื้อหาที่จริงจังเหมือนคนอื่น ๆ วิลสันรับบทนักเล่นเกมรอสส์ฮัมโบลต์ในฐานะศัตรูตัวฉกาจและมีขนในเส้นเลือดของคนร้ายที่น่าจดจำที่สุดของสตีเฟ่นคิง วิลสันยังใช้สิ่งต่าง ๆ มากกว่าด้านบนเป็นวิธีกำกับภาพยนตร์ ฉันสนุกกับการแสดงของวิลสันอย่างถี่ถ้วน แต่มันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกว่าทุกอย่างในหนัง และนั่นก็เป็นปัญหาเดียวกันกับการกระทำที่สองและสามเช่นกัน สิ่งที่เริ่มเป็นเรื่องราวที่ชวนให้นึกถึงเด็ก ๆ ของ THE CORN และแม้แต่ CUBE ของ Natali เองก็เริ่มเปลี่ยนเป็นบางสิ่งที่ตรงจาก H.P. เลิฟคราฟท์พร้อมความหวาดกลัวจากนอกโลกของเรา

เมื่อถึงจุดที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงสิ่งที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นข้อสรุปตามธรรมชาติฉันสังเกตเห็นว่ายังมีเวลาเหลืออีกครึ่งชั่วโมงในภาพยนตร์ มีฉากพิลึกที่เกี่ยวข้องกับลูกของเบ็คกี้ที่อาจปิดผู้ชมบางคนและการประลองที่จะทำให้ตอนจบที่ยอดเยี่ยม แต่เมื่อคุณมาถึงจุดสิ้นสุดของภาพยนตร์เรื่องจริงคุณอาจจะรู้สึกแย่และสับสนมากขึ้น ใน THE TALL GRASS พยายามสร้างสถานการณ์ที่น่ากลัวและสิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับภาพที่น่ากลัวซึ่งจบลงด้วยการทำหมันโดยมีกฎเกณฑ์ที่เนื้อเรื่องไม่ยึดติด ตอนจบนั้นสะดวกเกินไปและทำให้ฉันต้องการคำอธิบายที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ตราบใดที่การดื่มด่ำของ Netflix หยุดสุดสัปดาห์คุณสามารถทำได้แย่กว่า IN THE TALL GRASS แต่การแนะนำที่มีแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและคุณจะถูกทิ้งให้อยู่กับฉากที่ถูกประหารชีวิตหลายเรื่องที่ไม่ได้ทำงานร่วมกันเป็นภาพยนตร์สารคดี ในระดับสูงอย่างแน่นอนจะทำให้คุณระวังที่จะเดินเข้าไปในพืชผักชนิดใดที่คุณไม่สามารถมองเห็นทางออกของคุณ หนังเรื่องนี้มีความทะเยอทะยานไม่มากพอที่จะทำให้มันดูเป็นเรื่องธรรมดา คุณไม่ได้หายไปมากนักโดยไม่ได้ดูใน THE TALL GRASS แต่ถ้าคุณทำคุณจะต้องอยากได้มากขึ้นอย่างแน่นอน