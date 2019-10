REVIEW: IN THE SHADOW OF THE MOON

Share with your friends







เรื่องย่อ: ตำรวจฟิลาเดลเฟีย (บอยด์ฮอลบรูค) ในปี 2530 ฆ่าฆาตกรต่อเนื่อง (คลีโอพัตราโคลแมน) ในหน้าที่ แต่เธอจะปรากฏตัวอีกครั้งในชีวิต 2539 และ 2548 ในอีกครั้งเพื่อดำเนินการต่อคดีฆาตกรรม – ไม่มีวันแก่ชราในกระบวนการ ในไม่ช้าเขาก็หมกมุ่นอยู่กับการทุบคดีที่ทอดยาวหลายสิบปีแม้ว่าผลลัพธ์จะพาเขาไปสู่ความบ้าคลั่งและท้าทายแนวคิดเรื่องอวกาศและเวลาของเขา

รีวิว: นักวิจารณ์จาก Fantastic Fest ไม่ได้ใจดีเป็นพิเศษกับ Jim Mickle ในภาพยนตร์เรื่อง MOON อ้อมใหญ่เข้าสู่ไซไฟตามหลังเรโทรของเขาใน JULY (และมันติดตามซีรีส์เรื่อง“ Hap & Leonard” – ซึ่งถูกยกเลิกเร็วเกินไป) นี่เป็นเหมือนเวอร์ชั่น“ True Detective” ในรูปแบบที่ครอบคลุม หลายสิบปีในอาชีพนักสืบผู้ทรยศในกรณีนี้โทมัสล็อคฮาร์ทของบอยด์ฮอลบรู๊ค

กระนั้นและนี่คือหนึ่งในสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับในเงาของดวงจันทร์ภาพยนตร์ของ Mickle ไม่ได้มีความสำคัญน้อยที่สุด มันเป็นเพียงแค่การวิ่งเล่นสองชั่วโมงไปกับ sci-fi romp ซึ่งเป็นสิ่งที่ให้คุณเพลิดเพลินและลืมไปแล้ว มันเป็นหนังระทึกขวัญการเดินทางข้ามเวลาที่ไม่กลัวที่จะโง่และไม่มีใครสามารถบอกฉันได้ว่ามันไม่ได้ตั้งใจเช่นฉากที่ตัวละครของ Holbrook ต่อสู้กับศัตรูในรถตู้กลางคันเหมือนซากหมูปลอมบินไปทั่ว เขา

ความลึกลับในหัวใจของภาพยนตร์เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวโดยเหยื่อของโคลแมนทุกคนจะตายด้วยวิธีที่น่าสยดสยองเหมือนกันโดยพวกเขาถูกฉีดด้วยไอโซโทปที่เหลวอยู่ข้างใน เมื่อดูที่ Coleman ที่พร้อมรบแล้วคุณจะรู้ว่าเธอไม่ใช่ฆาตกรธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอดูแลโดยไม่ทำร้าย Holbrooke ในช่วงที่พวกเขาถูกทิ้งตัวพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมเขาจากการไล่ล่าโดยไม่ทำให้เขาหยาบเกินไป ทุกอย่างล้วนเล่นกันในภาพยนตร์เรื่องใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการเขย่าอย่างหนักจาก Mickle และนักเขียน Gregory Weidman & Geoff Tock แต่มันใช้งานได้ค่อนข้างดี

Mickle นำเสนอด้วยสไตล์ที่หลากหลายและ IN THE SHADOW OF THE MOON มีสัมผัสที่ผิดปกติบางอย่างที่แตกต่างจากบรรทัดฐานรวมถึงคะแนนที่ยอดเยี่ยมของ Jeff Grace และผลงานตัวละครที่ดีของ Michael C. Hall (ในฐานะน้องชายของ Holbrooke กฏหมาย / เจ้านาย) และ Bokeem Woodbine ที่ยอดเยี่ยมเสมอผู้ซึ่งถูกใช้เป็นหุ้นส่วนของเขา (Woodbine จะเป็นผู้นำเมื่อไหร่) การพูดของสัตวแพทย์“ ฟาร์โก” ราเชลเคลเลอร์ยังมีบทบาทเล็ก ๆ ในฐานะภรรยาตั้งครรภ์ของฮอลบรูคในปี 2530 แม้ว่าเธอจะทำไปอย่างรวดเร็ว

มันได้รับการยึดโดย Boyd Holbrook ซึ่งเป็นหนึ่งในบทบาทที่ดีกว่าของเขาในการเป็นผู้นำ เขามีอะไรมากกว่าที่จะเคี้ยวมากกว่าที่เขาทำในเดอะพรีเดเตอร์และเขาก็เป็นตำรวจที่หมกมุ่นอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาให้ตัวละครแก่มนุษยชาติมากมายทั้งในวิธีที่เขาติดต่อกับครอบครัวของเขาและวิธีที่เขาแสวงหาโคลแมนฆาตกรที่สันนิษฐานไว้ เหตุการณ์ปัจจุบันยังได้รับการพยักหน้าด้วยเบาะแสที่ลดลงตลอดว่าสิ่งนี้จะจ่ายออกไปในทางที่เลวร้ายถึงแม้ว่าสำหรับฉันแล้วนี่เป็นสิ่งที่ทำให้หนังแตกแยก

ในเงาของดวงจันทร์เป็นหนังแนวแอ็กชั่นระทึกขวัญแนวไซไฟเรื่องสนุกโดย Holbrook และ Coleman และแน่นอนว่าผู้อ่านเว็บไซต์นี้จะสนุกไปกับมันหากพวกเขาสามารถปิดสมองของพวกเขาได้ในระดับหนึ่ง อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามเวลา “กฎ” จะยิ่งทำให้คุณครุ่นคิดมากขึ้น ฉันสนุกกับภาพยนตร์ต้นฉบับของ Netflix แต่แน่นอนว่ามันอาจจะ “ออกไปข้างนอก” สำหรับบางคนด้วยเช่นกัน