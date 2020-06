Share with your friends







สิ้นสุดการรอคอยเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ Men in Black: International หรือในชื่อไทย หน่วยจารชนสากลพิทักษ์โลก ภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟผจญภัยผลงานการกำกับของ เอฟ แกรี เกรย์ (F. Gary Gray) หลังเคยฝากฝีมือสุดเฟี้ยวไว้ใน The Fate of the Furious (2017) ซึ่งในเรื่องนี้ยังได้คู่จิ้นนักแสดงจากจักรวาลมาร์เวล คริส เฮมส์เวิร์ธ (Chris Hemsworth) และ เทสซา ธอมป์สัน (Tessa Thompson) มาเป็นคู่หูกันอีกครั้งในการปราบเอเลี่ยนครั้งนี้

Men in Black: International หน่วยจารชนสากลพิทักษ์โลก ว่าด้วยเรื่องราวของ มอลลี ผู้มีความเชื่อว่าเอเลี่ยนมีจริงที่พยายามค้นหาพวกมันและได้เข้าไปอยู่ในหน่วย MIB กลายเป็น เอเจนท์เอ็ม คู่หูของ เอเจนท์เอช หนุ่มหล่อมากความสามารถของหน่วย ทั้งคู่ได้ร่วมผจญภัยตามหนอนบ่อนไส้ในองค์กรของพวกเขา

แม้ว่าในเรื่องราวของ Men in Black: International จะไม่ได้ถือว่าเป็นภาคต่อจาก MIB สามภาคก่อนหน้านี้ แต่หนังก็ยังคงกลิ่นไอของหน่วยจารชนชุดดำอย่างชัดเจน ซึ่งความแตกต่างนอกเหนือจากการตามล่าหาเอเลี่ยนในนิวยอร์กแล้ว ในเรื่องนี้ยังได้มาเยือนยุโรป ทั้งอังกฤษและฝรั่งเศส รวมไปถึงการมีเอเจนท์เป็นผู้หญิง โดยหนังมีการจิกกัดประเด็นนี้ตามตัวละครหลักเรียกว่าพอได้ขำในลำคอพอสมควร

หากคิดจะเอาความสนุกในเรื่องนี้ไปเปรียบเทียบ 3 ภาคก่อนหน้านี้ก็คงเทียบไม่ติด เพราะแน่นอนว่ามันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว เสน่ห์หลายๆ อย่างของหนังมันหายไป แต่ก็ทดแทนด้วยเคมีทางการแสดงของสองนักแสดงนำ คริส เฮมส์เวิร์ธ และ เทสซา ธอมป์สัน ที่ดูแล้วเข้าขากันดี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพลังความจิ้นให้แฟนๆ จาก Thor ได้ฟินกันต่ออีกด้วย ต้องยอมรับกันตามตรงว่าเมื่อได้มาเห็นหนุ่มคริสในบทบาทนี้มันช่างดีต่อใจเหลือเกิน ทั้งตลก เท่ สมาร์ท และมีเสน่ห์สุดๆ ส่วนเทสซานั้นก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ฉลาดมาก

ในส่วนของการดำเนินเรื่องก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอย่างที่คิด เพราะเราก็สามารถเดาทางได้ไม่ยาก หลายๆ ฉาก หลายๆ ตอนก็แอบเชยเสียด้วยซ้ำ แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าดูได้แบบเพลินๆ นอกจากเคมีของนักแสดงที่โดยส่วนค่อนข้างชอบแล้ว บรรดาเอเลี่ยนทั้งหลายที่ออกมาก็แย่งซีนสุดๆ โดยเฉพาะเจ้าเบี้ยหมากรุก พอว์นนี ที่สร้างคาแรคเตอร์ออกมาได้กวน ฮา และน่ารักมาก เจอเจ้านี่พูดออกมาทีไรก็อดหัวเราะปนเอ็นดูไม่ได้เลย

ส่วนทางด้านอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการปราบเอเลี่ยนในครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ความพิเศษให้ตื่นตาเท่าที่หวังไว้ เพราะอุปกรณ์ทั้งหมดนั้นถ้าดูจากตัวอย่างมันก็มีแค่นั้นเอง แต่ยังดีที่หนังยังหยิบเอาฉากจำจากสามภาคที่แล้วมาไว้ใน Men in Black: International ด้วย ส่วนจะเป็นฉากไหนก็ต้องไปรอดูเอา แต่อย่างที่บอกไม่ควรคาดหวังอะไรมาก แค่ถือว่าไปดูเอาความเพลิดเพลินก็พอ ส่วนภาคต่อนั้นคาดว่าอาจจะมีก็เป็นได้หากหนังทำรายได้เข้าเป้าซึ่งดูทรงแล้วคงเดากันไม่ยาก

Men in Black: International หน่วยจารชนสากลพิทักษ์โลก 7/10 คะแนน เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์