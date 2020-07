Little Women – สี่ดรุณี

Share with your friends







Little Women หนังดีกรีเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำถึง 2 สาขา กับ (นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม – Best Actress in a Motion Picture – Drama และ ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม Best Original Score – Motion Picture) ที่ถึงแม้จะชวดไปทั้งสองรางวัล แต่มันก็ดีและน่าชื่นชมแบบสุดๆ

Little Women บอกเล่าเรื่องราวของ 4 พี่น้องหญิงสาวที่ต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเอง และทั้งหมดต้องใช้ชีวิตภายใต้กรอบที่สังคมกำหนดไว้ว่า ผู้หญิง ต้องแต่งงาน แต่ Jo หญิงสาวหัวขบถผู้ฉีกฏธรรมเนียมเดิมๆ และเชื่อมั่นว่าผู้หญิงไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไป

ใช่แล้วฟังดูเนื้อเรื่องแบบแนวสตรีนิยม ครอบครัว ธรรมดาๆ แต่หลังดูจบคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ธรรมดาเลย หนังบอกเล่าเรื่องราวง่ายๆ ของครอบครัว March ประกอบไปด้วยผู้เป็นแม่ Marmee และลูกสาวทั้ง 4 คน Beth, Amy, Meg, Jo หนังจะนำโดย Jo บอกเล่าเรื่องราวผ่านเธอ เหมือนตัวเธอเป็นคนเขียนหนังสือเรื่องราวเหล่านี้อีกทีนึง

หนังเลือกที่จะบอกเล่าง่ายๆ และจังหวะในการเล่าดีมาก เนื้อเรื่องธรรมดานะ แต่มันไม่ธรรมดาจริงๆ ลำดับเหตุการณ์ไม่ได้ซับซ้อนอะไร มีการเล่าถึงปัจจุบันและย้อนอดีตถึงเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนที่ภายหลังจะมาชนกันบรรจบเรื่องราวได้อย่างลงตัว ซึ่งการบอกเล่าเรื่องราวปัจจุบันกับอดีตมีการใช้โทนสีที่ชัดเจน ไม่จำเป็นต้องบอกช่วงเวลาก็สามารถทำให้คนดูรู้ได้อย่างง่ายดาย

ไอ้ความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาตรงนี้คือเรื่องราวระหว่างทางนั่นแหละ ถึงแม้หนังจะนำและดำเนินเรื่องโดย Jo แต่หนังสามารถแบ่งน้ำหนักพี่น้องคนอื่นๆ ออกมาได้ดีมาก เราจะได้เห็นว่าทั้ง 4 คนมีความฝันอะไร และต้องเผชิญกับอะไรบ้าง แถมมันยังสะท้อนค่านิยมของคนในสมัยนั้นว่า ผู้หญิงยังไงก็ต้องแต่งงาน ถึงจะประสบความสำเร็จเท่านั้น ถ้าไม่แต่งก็ต้องรวยนั่นแหละ

ระหว่างทางหนังดำเนินเรื่องได้ลื่นไหลมาก ไม่มีสะดุด ขัดใจ ข้องใจใดๆ ทั้งสิ้น แถมมันยังเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น ความสุข มีอารมณ์ขัน และยังมีความเศร้า เหงา น่าเห็นใจ และซาบซึ้ง แบบครบรสเลยทีเดียว

หนึ่งสิ่งที่ช่วยให้ความธรรมดานำไปสู่ความไม่ธรรมดาและลงตัวแบบนี้ ต้องยกให้ทีมนักแสดงจริงๆ เพราะเล่นได้โคตรธรรมชาติ ไม่น่าเชื่อว่านักแสดงนำแต่ละคนจะเล่นได้ธรรมชาติขนาดนี้ โดยเฉพาะครอบครัว March เล่นได้ยังกะเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆ ไล่ไปตั้งแต่ Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothee Chalamet, Meryl Streep คือทุกคนแสดงดีมากจริงๆ ไม่มีใครด้อยไปกว่าใครเลย กลมกล่อม ลงตัว และน่าชื่นชมโคตร ไม่แปลกใจเลยจริงๆ ว่าทำไม Saoirse Ronan ถึงได้เข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

นอกเหนือจากนั้นแล้ว หนังยังมีเพลงและดนตรีประกอบที่โคตรลงตัว ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรมาใส่ตรงไหนก็เข้าไปซะหมด เหมาะสมไปซะทุกฉาก แถมงานภาพที่ถ่ายทอดออกมาให้คนดูได้รับยังสวยงามเหมาะเจาะไปหมดเลย

เรามีติดนิดนึงตรงการตัดสินใจ ความนึกคิดของตัวละครหลักอย่าง Jo ในตอนช่วงเกือบท้ายๆ เรื่อง ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้น เข้าใจนะว่าทำไมเลือกให้ตัวละครคิดแบบนั้น แต่เราแค่ตะหงิดๆ นิดนึง ชอบที่หนังมันไม่ได้ชูสิทธิสตรีจ๋าขนาดนั้น แต่เราก็ยังรู้สึกมันสะท้อนถึงเรื่องราวนี้น้อยไปหน่อย ตอนจบของเรื่องโดยส่วนตัวยังหาทางลงกับมันง่ายเกินไป และไม่ชอบบทสรุปตอนจบของเรื่องสักเท่าไหร่ นอกเหนือจากนั้นไม่มีอะไรจะติแล้วจริงๆ

สรุปแล้ว Little Women คือหนังเปิดปีที่ดีจริงๆ กลมกล่อมครบรสมาก มันคือหนังที่เล่าเรื่องราวธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอย่างบอกไม่ถูก ดูแล้วไม่เสียดายเวลาแน่นอน