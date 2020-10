Joaquin Phoenix รับบทจักพรรดิ Napoleon ใน Kitbag ของผู้กำกับ Gladiator

Share with your friends







เมื่อไม่กี่วันก่อนเพิ่งมีข่าวว่า Gal Gadot เตรียมจะรับบทจักรพรรดินีคนสำคัญในประวัติศาสตร์อย่าง Cleopatra โปรเจกต์อาถรรพ์ที่สร้างไม่สำเร็จเสียทีตั้งแต่มีการเข้าชื่อ Angelina Jolie รับบทนำเอาไว้เมื่อนานมาแล้ว ล่าสุด สุดยอดฝีมือการแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์อีกคนอย่าง Joaquin Phoenix จาก Joker (2019) ก็เตรียมมารับบทจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อย่าง Napoloen ของฝรั่งเศส ภายใต้การกำกับของ Ridley Scott จาก Gladiator (2000) ที่ Phoenix เคยรับบทจักรพรรดิกรุงโรมผู้ชั่วร้ายในหนังเรื่องนั้นมาแล้วเมื่อ 20 ปีก่อน และ Kingdom of Heaven (2005)

Joaquin Phoenix ใน Gladiator (2000)

หนังประวัติศาสตร์เรื่องนี้จะมีชื่อว่า Kitbag เล่าถึงชีวประวัติของแม่ทัพทหารฝรั่งเศสที่สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นจักรพรรดิ โดยเริ่มเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นการไต่เต้าสู่การเป็นจักรพรรดิอย่างรวดเร็วและไร้ความปรานี ผ่านความสัมพันธ์อัน ระหองระแหงระหว่างเขากับ Josephine ภรรยาผู้เป็นรักแท้ และยังบอกเล่าถึงการต่อสู้ของ Napoloen ที่มีความทะเยอทะยานรวมทั้งกลยุทธ์หว่านล้อมและชักจูงเหล่าทหารหาญในฐานะผู้นำทางทหารที่วิสัยด้านการศึกสงครามที่ยากแท้หยั่งถึง Kitbag นั้นหมายถึงเป้สนามของทหารที่ชื่อหนังต้องการเปรียบเปรยว่า มีความลับซ่อนเร้นบางอย่างของชีวิต Napoleon ซ่อนอยู่

ภาพวาดของจักรพรรดิ Napoleon Bonaparte (ภาพจาก Britannica.com)

ภาพวาดของ Napoleon และ Josephine ภรรยา (ภาพจาก Britannica.com)

ผู้กำกับรุ่นลายคราม Ridley Scott เพิ่งเสร็จสิ้นการถ่ายทำหนังพีเรียดสงครามที่เกี่ยวข้องกับฝรั่งเศสอีกเรื่องอย่าง The Last Duel ในประเทศไอร์แลนด์ที่มี Ben Affleck, Matt Damon และ Adam Driver แสดงนำเมื่อไม่นานนี้ และกำลังจะเปิดกล้อง Gucci หนังรวมดาวดัดแปลงจากเรื่องจริงของข่าวฉาวตระกูลดัง รับบทนำโดย Lady Gaga, Robet De Niro, Al Pacino, Adam Driver และ Jared Leto ที่ประเทศอิตาลีช่วงเดือนมีนาคมปีหน้า Kitbag น่าจะเปิดกล้องถ่ายทำได้อย่างช้าภายในปี 2022 (ใครที่รอ Alien ภาคใหม่คงต้องรอต่อไปก่อนหลังจาก Kitbag อีก) หนังยังจะได้ David Scarpa จากหนังเรียกค่าไถ่ All the Money in the World (2017) ผลงานเรื่องก่อนของ Scott มาเขียนบทให้

