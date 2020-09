Intruder อย่าให้ ยูจิน เข้าบ้าน: แปลกหน้าอันตราย

Share with your friends







บางทีข้อดีของการที่ไม่มีหนังฟอร์มยักษ์เข้าฉาย สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ชมอย่างเราๆได้มีโอกาสไปชมภาพยนตร์ฟอร์มกลางและฟอร์มเล็ก รวมไปถึงหนังสัญชาติเอเชียที่คนดูมักจะให้คุณค่าหนังเหล่านี้ว่าดูแค่ออนไลน์ก็พอ ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่น่าน้อยใจอยู่ไม่น้อยสำหรับคนทำหนัง แต่ถึงอย่างนั้นแล้วเมื่อพิจารณาสภาพเศรษฐกิจและเงินในกระเป๋าสตางค์เราเวลานี้ ก็พอที่จะเป็นเรื่องที่สามารถทำความเข้าใจได้เช่นกัน

Intruder หนังสัญชาติเกาหลีผลงานการกำกับและเขียนบทของ ซนวอนพยอง บอกเล่าเรื่องราวของซอจิน (คิมมูยอล จาก The Gangster, The Cop, The Devil) สถาปนิกหนุ่มที่เพิ่งสูญเสียภรรยาไปเมื่อไม่นานมานี้ ด้วยความเครียดสะสมทำให้เขามีอาการวิงเวียนศีรษะคล้ายจะวูบหมดสติอยู่บ่อยครั้ง เขามักจะฝันร้ายถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับภรรยาที่มีรถลึกลับมาชนและหนีไป และบางครั้งซอจินก็ฝันถึงเหตุการณ์ในอดีตสมัยที่เขายังเป็นเด็ก ซึ่งเขาได้พลัดหลงกับน้องสาวในสวนสนุกและนับตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่เคยมีใครได้พบกับยูจินอีกเลย

จนกระทั่งวันหนึ่งมีสายโทรศัพท์จากตำรวจติดต่อมาที่บ้านของซอจินว่า มีคนพบยูจิน(ซงจีฮโย จาก A Frozen Flower) แล้ว นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ทั้งสองนัดพบกันและซอจินได้ยื่นข้อเสนอให้เธอตรวจดีเอ็นเอเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อทุกอย่างกระจ่างว่ายูจินคนนี้มีรหัสพันธุกรรมที่ตรงกับสายเลือดของทุกคนในบ้าน หญิงสาวแปลกหน้าจึงได้กลับมาอยู่กับครอบครัวนี้ ท่ามกลางความรู้สึกตะหงิดๆของซอจิน ว่าบางทีแล้วผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ใช่น้องสาวคนเดิมที่เขาเคยรู้จัก

ระหว่างที่เหตุการณ์ดำเนินไปหนังก็พยายามทำให้คนดูไขว้เขวอยู่ตลอดเวลาว่าตกลงแล้ว พระเอกของเรื่องอย่างซอจินนั้นมีอาการทางประสาท คิดมากแล้วหลอนไปเอง หรือแท้ที่จริงแล้วยูจินนั้นเป็นตัวปลอมกันแน่ ระหว่างที่ปล่อยให้คนดูคาดเดากันต่างๆนานา บทสรุปในช่วงท้ายก็ไม่ได้พลิกความคาดหมายนัก (ถ้าหากคุณเคยดูหนังเกาหลีอย่าง Forgotten ความทรงจำพิศวง มาก่อน ที่ตลกหนักกว่านั้นคือ คิมมูยอล ก็นำแสดงเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน 5555) ซึ่งส่วนตัวก็แอบรู้สึกว่าวิธีการที่หนังเลือกจะหาทางออกให้กับตัวละครนั้นก็จัดได้ว่า “แถ” เอาเรื่องอยู่ไม่น้อย

บทสรุปของ Intruder ไม่ค่อนทำให้เรารู้สึกเชื่อว่าตัวละครจะวางแผนการได้ลึกล้ำเป็นทฤษฎีสมคบคิดแบบที่ปรากฏอยู่ หรือน้ำหนักในการกระทำของตัวละครที่อำพรางตัวตนและก่ออาชญากรรมในแบบที่ตำรวจไม่สามารถแกะรอยได้ ก็ยิ่งทำให้เหตุผลของหนังเรื่องนี้ เบาหวิวยิงกว่าปุยนุ่นด้วยประการทั้งปวง