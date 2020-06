Share with your friends







นับว่าเป็นมังงะอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกสร้างมาให้แฟนๆ ได้ชมกันหลายต่อหลายเวอร์ชั่น ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์ ทั้งในไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี และไทย ล่าสุดก็ได้ชมกันในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ของไต้หวันในชื่อ Fall in Love at First Kiss จูบนั้นแปลว่าฉันรักเธอ จากฝีมือการกำกับของผู้กำกับหญิง เฉินอวี้ชาน ที่เคยฝากฝีมือไว้ในหนังรอมคอมสุดฮิต Our Times (2015) แถมงานนี้ยังได้สาวสวยจากแดนมังกร หลินหยุ่น มาประกบคู่สร้างความฟินกับพระเอกหนุ่มสุดหล่อ หวังต้าลู่ งานนี้จิกหมอนขาดกันแน่นอน

Fall in Love at First Kiss จูบนั้นแปลว่าฉันรักเธอ ว่าด้วยเรื่องราวระหว่างหนุ่มอัจฉริยะไอคิว 200 เจียงจื๋อซู่ และสาวบ๊องหน้าใส หยวนเซียงฉิน เมื่อตัวเธอเกิดตกหลุมรักพ่อหนุ่มคนนี้แต่ก็กลับโดนปฏิเสธด้วยความไวแสง ทว่าสุดท้ายโชคชะตาก็ทำให้เธอต้องเข้าไปพักอาศัยในบ้านของเขา สัมพันธ์รักสุดอลเวงที่เริ่มต้นด้วยความบังเอิญจึงเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน

เรียกได้ว่าแค่เห็นตัวอย่างหนังก็ทำเอาสาวๆ แทบกรี๊ดลั่นบ้านเลยทีเดียว เชื่อว่าหลายคนที่จะมาตีตั๋วดูหนังเรื่องนี้มากกว่าครึ่งน่าจะเคยชมเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวคู่นี้ในเวอร์ชั่นอื่นๆ มาแล้วแน่นอน โดยเฉพาะที่เป็นเวอร์ชั่นซีรีส์ของไต้หวันที่ทำเอาฟินจิกหมอนสุดๆ ขอบอกเลยว่าในเวอร์ชั่นหนังนั้นก็สนุกไม่แพ้กันเลย ยิ่งได้พระ-นางที่มีรูปร่างหน้าตาสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยกอย่าง หวังต้าลู่ และ หลินหยุ่น มาแสดงคู่กันแล้ว สัมผัสได้ถึงเคมีที่เข้ากันเป็นอย่างดีเลย

จากเวอร์ชั่นที่ผ่านๆ มาอาจจะเห็นได้ว่าพระเอกของเรามีความเย็นชาสูงมาก แต่ในเวอร์ชั่นนี้น่าจะดีต่อใจแฟนๆ มากขึ้น เพราะถึงแม้ว่า เจียงจื๋อซู่ จะมีความเฉยชากับนางเอกของเรา แต่นางก็แอบมีมุมน่ารักๆ มาให้เห็นมากทีเดียว ทั้งยังดูเหมือนว่าเจ้าตัวยังเพิ่มสกิลความฉลาดมากกว่าเวอร์ชั่นอื่นไปอีก เรียกว่าทั้งหล่อทั้งฉลาดออร่าฟุ้งกระจายเห็นแล้วใจสลาย อะไรจะเพอร์เฟกต์ขนาดนี้เนี่ย

มาที่ฝั่งนางเอก หยวนเซียงฉิน ที่ต้องยอมรับกันตรงๆ ว่านางน่ารักมาก แต่ก็ติงต๊องแถมยังหลงพระเอกออกอาการหนักมากจริงๆ คิดว่าน่าจะเป็นนางเอกที่เวอร์กว่าทุกเวอร์ชั่นแน่นอน ส่วนจะเวอร์ยังไงต้องไปดูกันเอาเอง บอกเลยว่าถ้าเป็นชีวิตจริงก็แอบน่ากลัวไม่น้อยเลย แต่ก็ต้องชื่นชมในส่วนของความพยายาม ความตั้งใจจริงของนางเอกที่สามารถพิสูจน์ตัวเองจนเอาชนะใจพระเอกได้

แน่นอนว่าหนังคงไม่ได้เหมาะกับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชาย ซึ่งก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่า Fall in Love at First Kiss ถูกสร้างมาเพื่อเสิร์ฟความฟินให้แฟนเกิร์ลโดยเฉพาะ อีกทั้งในบางช่วงบางตอนก็มีความเกินจริงไปมาก และไม่สมเหตุสมผลหลายอย่าง แต่ถ้ามองข้ามหลักความเป็นจริงไป แค่หวังไปดูเอาความสนุกแบบฟินๆ รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน

Fall in Love at First Kiss จูบนั้นแปลว่าฉันรักเธอ 7.5/10 คะแนน เข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์