Chris Hemsworth และ Anya-Taylor Joy ยืนยันรับบทในหนัง Furiosa ภาคต้น Mad Max Fury Road

หลังจากปล่อยให้รอคอยกันอยู่นาน ทั้งที่มีข่าวออกมาเรื่อย ๆ ว่าจะมีโปรเจกต์ภาคต้นตัวละคร Furiosa ของนักแสดง Charlize Theron ใน Mad Max: Fury Road (2015) หนังไซไฟแอ็กชั่นบรรยากาศหลังโลกล่มสลายที่ชนะรางวัลออสการ์ไป 6 สาขาและเข้าชิงสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ล่าสุดก็มีรายงานยืนยันแล้วว่า 2 นักแสดงสุดฮอตแห่งยุคอย่างพี่หมี Chris Hemsworth จาก Avengers: Endgame (2019) และ Extraction (2019) และ Anya-Taylor Joy จาก The New Mutants (2020) และ Glass (2019) จะมานำแสดงบทนำในหนังภาคต้นเรื่องนี้

Chris Hemsworth

Anya Taylor-Joy

Yahya Abdul-Mateen II

อีกหนึ่งนักแสดงดาวรุ่งที่ได้รับบทเล่นในโปรเจกต์หนังดี ๆ หลายเรื่องและมาเล่นเรื่องนี้ด้วยคือ Yahya Abdul-Mateen II จาก Aquaman (2018) และกำลังจะเล่น The Matrix 4 (2021) หนังจะได้ George Miller ผู้กำกับจากภาคต้นฉบับยุค 80s และภาคล่าสุดกลับมากำกับเช่นเดิม โดยหน้าที่ดัดแปลงบทเป็นของ Mitchell ผู้อำนวยการสร้างที่เคยเข้าชิงรางวัลออสการ์มาแล้วและทำงานกับ Miller มาอย่างยาวนาน

Mad Max ได้ชื่อว่าเป็นแฟรนไชส์หนังที่โหดหินเรื่องการถ่ายทำเพราะต้องไปถ่ายกลางทะเลทรายที่กันดารที่สุดของประเทศออสเตรเลีย บ้านเกิดของผู้กำกับ George Miller ที่กำกับมาตั้งแต่ภาคแรกปี 1979 จนถึงฉบับปี 2015 และหน้าหนังก็ดูเป็นความบันเทิงแบบเต็มสตรีม แต่เมื่อหนังภาคล่าสุดเข้าฉายและได้รับเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์ (คะแนนในเว็บมะเขือเน่าซัดไปที่ 97%) ไม่น่าแปลกใจที่หนังจะยืนระยะความสำเร็จมาจนกวาดรางวัลออสการ์ทางด้านงานเทคนิคไปทั้งหมด 6 สาขารางวัลจากการเข้าชิงทั้งหมด 10 สาขารวมถึงสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ในปี 2016 ด้วย (ผู้ชนะสาขาตัดต่อคือ Margaret Sixel ภรรยาของ Miller ที่ต้องตัดต่อหนังจากฟุตเทจทั้งหมด 480 ชั่วโมง)

Mad Max: Fury Road (2015)

ก่อนหน้านี้ Miller เคยให้สัมภาษณ์กับ New York Times ว่า ในภาคใหม่ซึ่งเป็นเรื่องราวก่อนหน้าทำให้ไม่มีนักแสดง Charlize Theron กลับมาแสดง เหตุผลสำคัญก็คือ เขายังไม่พอใจกับเทคโนโลยีลดอายุนักแสดง (De-Aging) ซึ่งยังไม่ดูน่าเชื่อถือพอ ผู้กำกับ Miller บอกว่า เขาเขียนบทหนังเรื่องนี้ก่อนที่ Fury Road จะเริ่มถ่ายทำ จุดประสงค์เพื่อช่วยทำให้ Theron เข้าใจตัวละครจากปูมหลังที่ไม่ได้ปรากฏในเรื่องมากยิ่งขึ้น ภายหลังเมื่อมีการทบทวนเรื่องราวของตัวละครบ่อยขึ้นเขาก็พบเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวละครนี้ เขากับมือเขียนบทร่วม Nick Lathouris จึงเขียนบทหนังขึ้นมาไว้เลยระหว่างถ่ายทำเรื่องนั้นไปด้วย

เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม มีรายงานข่าวว่า Anya-Taylor Joy นักแสดงสาววัย 24 ปี ได้เข้ามาออดิชั่นบทแล้ว โดยมีคู่แข่งคนสำคัญในการรับบทนี้คือ Jodie Comer จากซีรีส์ Killing Eve ส่วน Richard Madden จากซีรีส์ Game of Thrones และหนังฮีโร่ The Eternals (2021) มาออดิชั่นในบทที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยซึ่งก็เป็นไปได้ว่า ท้ายที่สุดตอนนี้บทนี้ได้ตกเป็นของ Chris Hemsworth ไปแทน

Jodie Comer

Richard Madden

Joy เพิ่งจะเสร็จสิ้นการถ่ายทำหนัง Last Night in Soho ของผู้กำกับ Edgar Wright เตรียมเข้าฉายปีหน้า และกำลังถ่ายหนัง The Northman ของผู้กำกับ Robert Eggers อยู่ในตอนนี้ และจะมาเข้ากล้องให้ Furiosa หลังฉากถ่ายเรื่องนี้เสร็จ ส่วนผู้กำกับ George Miller กำลังกำกับ Three Thousand Years of Longing ของค่าย MGM อยู่ในตอนนี้ เป็นภาพยนตร์โรแมนติกแฟนตาซีที่ได้ Tilda Swinton และ Idris Elba นำแสดง แต่ก็ต้องถูกเลื่อนการถ่ายทำออกไปก่อนช่วงนี้เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 หนัง Furiosa ยังไม่มีกำหนดเปิดกล้องและกำหนดฉายในตอนนี้