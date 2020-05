Birds of Prey แสบซ่าก๋ากั่น เปิดทศวรรษใหม่แห่งหนังพลังหญิง

Share with your friends







เข้าสู่ทศวรรษใหม่มาได้ร่วมเดือน คอหนังเฝ้ารอภาพยนตร์ใหม่ๆที่จะสร้างกระแสสังคมได้ อย่างช่วงหนึ่งก็เป็นกระแสคนผิวสี ช่วงหนึ่งหนุนกลุ่ม LGBTQ และในปีนี้เชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นปีแห่งหนังพลังหญิงที่ไม่แผ่วไม่นก เพราะได้เปิดศักราชใหม่มาด้วยความแซ่บซ่าทะลุปรอท กับ Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn หรือชื่อไทยสุดชิค ทีมนกผู้ล่า กับฮาร์ลีย์ ควินน์ ผู้เริดเชิด

Birds of Prey (2020)

Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn หรือชื่อไทยสุดชิค ทีมนกผู้ล่า กับฮาร์ลีย์ ควินน์ ผู้เริดเชิด เล่าถึงฮาร์ลีย์ ควินน์ ผู้บอบช้ำจากความรักหลังเลิกรากับโจ๊กเกอร์ ต้องออกผจญโลกอย่างเดียวดาย

จนกระทั่งได้เป้าหมายใหม่เมื่อได้พบกับ แคส เด็กหญิงนักล้วงกระเป๋า ผู้ถูกตั้งค่าหัวกว่าครึ่งล้านดอลลาร์ หลังพลาดท่าฉกของสำคัญจากมาเฟียจอมวายร้ายสายไบโพลา โรมัน ไซโอนิส ชีวิตของหนูแคสต้องอยู่ในความช่วยเหลือของ ฮาร์ลีย์, ฮันเทรส, แบล็ค คานารี่ และ เรเน มอนโทย่า สี่สาวผู้มีวิถีแตกต่าง ต้องร่วมมือกันแบบเฉพาะกิจเพื่อจัดการวายร้ายใต้หน้ากากดำไซโอนิสให้จงได้

เรื่องราวของ Birds of Prey เหมือนจะเล่าต่อจาก Suicide Squad (2016) แต่ไม่พยายามจะวางเส้นเรื่องไปเชื่อมต่อกับจักรวาลดีซีมากนัก เพียงแต่ว่าขอเล่าที่มาที่ไปในช่วงแรกเยอะไปหน่อย ทำให้ช่วงอารัมภบทยืดยาว แต่พอตัดเข้าโหมดแอคชั่นก็มันส์ระห่ำและคิวบู๊สวยโหดอย่างคาดไม่ถึง หวนนึกถึงจอห์น วิคในเวอร์ชั่นสีสันจัดจ้านจี๊ดจ๊าด

ข้ามไปที่ตัวบทกันบ้าง ให้ซีนของฮาร์ลีย์ ควินน์ที่แสบซ่าบ้าระห่ำได้ดี ส่วนคนอื่นๆก็มีซีนเกลี่ยๆคละเคล้ากันไป ซึ่งยังคงเป็นปัญหาของ DC Comic ที่ต้องเรียนรู้จากคู่แข่ง ในการเกลี่ยซีนให้กับนักแสดงมากขึ้น

Britain Birds of Prey World Premiere

ส่วนเรื่องการเน้นความเป็นหนังพลังหญิงนั้นก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการสร้างโมเมนตัมในวงการภาพยนตร์ นอกจากการให้นักแสดงหญิงมีบทบาทสำคัญในเรื่องแล้ว การให้โอกาสผู้กำกับ ทีมเขียนบท ทีมสร้าง ได้มีสัดส่วนของผู้หญิงมากขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีสำหรับคอหนังแล้ว

Britain Birds of Prey World Premiere

สิ่งที่ชื่นชอบในเรื่องนี้ คือ ความจี๊ดจ๊าดที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายในการเดินเรื่องหนังแอคชั่นแบบมันส์หลุดโลก ฉากสวยงามสดใสดูเพลิน บทเพลงประกอบภาพยนตร์เพราะติดหูทั้งเรื่อง และขมวดจบด้วยใบหน้าสวยๆของมาร์โกต์ ร็อบบี้ ที่แม้จะเป็นลุคเสียสติตามสไตล์ ฮาร์ลีย์ ควินน์ แต่เชื่อได้ว่าทำให้หนุ่มๆหลงฟินได้ตามๆกัน

Britain Birds of Prey World Premiere

โดยสรุปแล้ว Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn หรือชื่อไทยสุดชิค ทีมนกผู้ล่า กับฮาร์ลีย์ ควินน์ ผู้เริดเชิด เป็นหนังฉายเดี่ยวที่เปิดทางให้ฮาร์ลีย์ ควินน์ อย่างแกรนด์ แทนที่จะเป็นการเกาะกระแสโจ๊กเกอร์เหมือนแต่ก่อน ด้วยมิติการนำเสนอที่น่าสนใจและมีสไตล์ จึงบอกได้ว่า DC Comic พยายามเลือกภาพยนตร์ที่สามารถลดดีกรีหนังดาร์กเพื่อขยายฐานตลาดแมสได้ดีเกินคาด และเป็นใบเบิกทางที่ดีในปี 2020 เพราะทำให้เราตั้งตารอภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่หญิงอีกเรื่องของ DC ที่จะเข้าฉายเร็วๆนี้ อย่าง Wonder Women ภาคใหม่ ที่เชื่อว่าจะมาแนวสดใสพร้อมกลิ่นอายยุค 80 ที่จี๊ดจ๊าดอีกเรื่อง