6 สิ่งที่เปลี่ยนไปในภาพยนตร์มู่หลาน Live Action 2020

ใกล้ความเป็นจริงแล้วสำหรับ “มู่หลาน” ภาพยนตร์ในตำนานจากดิสนีย์ที่อยู่ในใจใครหลายคน โดยภาค Live Action หรือเวอร์ชั่นคนแสดงมีกำหนดเข้าฉายในวันที่ 27 มีนาคม ปี 2020 ที่จะถึงนี้ แต่ก่อนจะได้รับชมกันก็มีกระแสออกมามากมายเกี่ยวกับรายละเอียดที่อาจเปลี่ยนไปและไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นการ์ตูนเมื่อปี 1998 เนื่องจากมีหลายส่วนที่อ้างอิงมาจากหนังสือ Ballad of Mulan ของจีน

วันนี้ ขอพาไปดู 6 สิ่งที่จะเปลี่ยนไปและเราจะได้รับชมกันในมู่หลาน 2020 ไปดูกันเลย!

ไม่ใช่มิวสิคัล

สิ่งแรกที่มู่หลานภาคนี้จะไม่เหมือนกับภาคการ์ตูนที่เราเคยดูก็คือแนวของภาพยนตร์ที่เป็นแอคชั่นและเน้นเล่าเรื่องราวชีวิตของมู่หลาน โดยไม่มีการร้องมิวสิคัล แต่จะใช้สกอร์หรือเพลงที่มีแต่ดนตรีมาประกอบฉากแทน ใครที่คาดหวังว่าจะได้ดูมิวสิคัลในตำนานอย่าง Reflection หรือ I’ll Make A Man Out Of You ก็อาจจะต้องผิดหวังกันนิดหน่อย

ชื่อปลอมของมู่หลานที่เปลี่ยนไป

“มู่หลาน” ภาคนี้รับบทโดย “หลิว อี้ เฟย” ซึ่งถ้าใครได้ดูในตัวอย่างแล้วก็จะเห็นว่าสวยและเหมาะสมกับบทนี้เอามากๆ แต่ถึงอย่างนั้นความเปลี่ยนแปลงของเธอก็คือในขณะที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายเพื่อเข้าไปเป็นทหารแทนพ่อ ชื่อของเธอในเวอร์ชั่นการ์ตูนคือ “ผิง” ในขณะที่ในเวอร์ชั่นใหม่เธอใช้ชื่อว่า “จุน” ซึ่งเปลี่ยนไปเพราะความหมายของคำว่า “ฮวา ผิง” หรือชื่อปลอมที่รวมกับนามสกุลของฮวา มู่หลาน มีความหมายค่อนไปในเชิงลบ

ไม่มีแม่ทัพชาง



เป็นที่น่าเสียดายว่าในมู่หลานเวอร์ชั่นคนแสดงจะไม่มีตัวละครสำคัญอย่าง “แม่ทัพชาง” แต่ตัวละครที่เป็นคนรักของมู่หลานจะกลายเป็นนายทหารคนหนึ่งในกองทัพของแม่ทัพถัง ซึ่งรับบทโดย “โยซอน อัน”

ตัวร้ายที่เปลี่ยนไป



แต่เดิมที่ในเวอร์ชั่นการ์ตูน ตัวร้ายของเรื่องคือ “ชาน ยู” จะถูกเปลี่ยนเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ นั่นก็คือแม่มด “เซียน หลาง” ซึ่งรับบทโดย “กง ลี่” นักแสดงหญิงชื่อดังของจีน ซึ่งก็น่าลุ้นว่าความเป็นแอคชั่นบวกแฟนตาซีเล็กๆ แบบนี้ ดิสนีย์จะทำออกมาได้น่าตื่นตาตื่นใจแค่ไหน

ไม่มีมูชู



หลายคนเศร้าใจกันอยู่ไม่น้อย เมื่อมีการเปิดเผยว่าในมู่หลานเวอร์ชั่น 2020 จะไม่มี “มูชู” เจ้ามังกรคู่ใจของมู่หลาน แล้วแทนที่ด้วยนกฟินิกซ์​ โดยก็มีกระแสจากโลกโซเชียลที่เห็นว่าอาจมาจากความเชื่อของชาวจีนที่มีมังกรเป็นตัวแทนของฮ่องเต้และผู้ชาย ในขณะที่นก​ (หงส์) เป็นตัวแทนของผู้หญิง จึงน่าจะเหมาะสมกับมู่หลานมากกว่า

มู่หลานมีน้องสาว



ในเวอร์ชั่นการ์ตูนดิสนีย์ มู่หลานเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้าน ในขณะที่ถ้าใครได้ดูตัวอย่างหนัง จะเห็นว่ามู่หลานมีน้องสาว 1 คน ชื่อว่า “ฮวา ซิ่ว” รับบทโดย “ซาน่า ถัง” แต่ก็ได้ตัดตัวละครอย่างคุณยายของมู่หลานออกไปด้วย

อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนที่ถูกเปิดเผมออกมาก่อน และคาดว่าอาจจะมีรายละเอียดอื่นๆ ที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามเนื้อหาของหนังสือ Balld of Mulan ต้องมารอดูกันในโรงภาพยนตร์ว่าจะเป็นยังไง!!

