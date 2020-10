5 หนังระทึกขวัญ-สยองขวัญ หลากสัญชาติรับฮาโลวีนปี 2020

Share with your friends







ช่วงเวลาที่หนังฝั่งฮอลลีวูดดูจะเลื่อนตารางวันเข้าฉายกันอย่างสนุกสนานจนเราอาจจะต้องเลิกคาดหวังว่าปีนี้เราจะได้ดูหนังฟอร์มยักษ์ในโรงภาพยนตร์ เพราะขนาดพยัคฆ์ร้าย 007 No Time to Die จากกำหนดเดิม 20 พฤศจิกายนปีนี้ไปเป็น 2 เมษายน ปี 2021 แทน ยังไม่รวมถึงหนังเรื่องอื่นๆที่ดูทรงว่าจะถอดใจ เลื่อนวันเข้าฉายตามกันไป

เทศกาลวันฮาโลวีนปีนี้ หนังสยองขวัญที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์จัดได้ว่าเหงาไม่แพ้หนังฟอร์มอื่นๆ เพราะมีแต่หนังสยองขวัญจากค่ายหนังอิสระเป็นส่วนใหญ่ เอาเป็นว่าในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมนี้มีหนังระทึกขวัญสยองขวัญเรื่องที่ “น่าจะ” มีโอกาสเข้าฉายในโรงภาพยนตร์บ้านเราต้องรับวันฮาโลวีนปีนี้บ้างมาดูกัน

Relic กลับบ้านมาเยี่ยมผี

วันที่เข้าฉาย 22 ตุลาคม 2020

หนังร่วมทุนสร้างระหว่างประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา บอกเล่าเรื่องราวของเอ็ดน่าหญิงชราผู้เป็นยายของแซมได้เกิดหายตัวไปอย่างไร้ร่องราย แซมและเคย์ แม่ของเธอจึงรีบเดินทางไปยังบ้านเก่าย่านชนบท พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในการออกตามหาคุณยายในป่าลึก ในขณะเดียวกันบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยก็มีสภาพทรุดโทรมลงแบบผิดหูผิดตา

การค้นหาคุณยายที่ดูไร้วี่แววเข้าไปทุกที่ แต่แล้วเอ็ดน่าก็ปรากฏตัวขึ้นที่บ้านอย่างลึกลับ แต่การกลับมาครั้งนี้ คุณยายก็กลับมาพร้อมกับพฤติกรรมประหลาดจนทำให้สองแม่ลูกเริ่มสงสัยในตัวเอ็ดน่าว่าจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลตามมา

ทำไมถึงน่าดู แม้ว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของนาตาเลีย อิริก้า เจมส์ก็ตามแต่เธอได้รับคำชื่นชมจากเหล่านักวิจารณ์ในการสร้างบรรยากาศความน่ากลัวและหลอกหลอนชนิดทำให้คนดูนั่งไม่ติดเก้าอี้

Impertigore บ้านเกิดปีศาจ

วันที่เข้าฉาย 29 ตุลาคม 2020

ภาพยนตร์สยองขวัญสัญชาติอินโดนีเซีย ว่าด้วยเรื่องของหญิงสาวที่หาเลี้ยงชีพตัวเอง อยู่ไกลบ้าน ไกลครอบครัว แต่แล้ววันหนึ่ง มีเหตุให้เธอต้องกลับบ้านเกิดที่พ่อแม่ยังคงอาศัยอยู่ และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่จะหลอกหลอนและติดตาคุณไปจนวินาทีสุดท้าย พร้อมตั้งคำถามว่า ที่ผ่านมาคุณรู้จัก “ครอบครัว” ของตัวเองดีแค่ไหน ?

ทำไมถึงน่าดู ผลงานหนังสยองขวัญเรื่องใหม่ของผู้กำกับโจโก้ อันวาร์จาก Satan’s Slaves (2017) ที่เรียกได้ว่าใครกลัวเลือดและชิ้นส่วนของมนุษย์ นี่คือหนังที่จะทำให้คุณฝันร้ายไปอีกนาน

She Dies Tomorrow

วันที่เข้าฉาย 5 พฤศจิกายน 2563

เอมี่ (เคท ลิน ชายส์) ค้นพบว่าตัวเองมีลางสังหรณ์ที่กำลังจะต้องตายในวันพรุ่งนี้ เธอทำให้คนรอบข้างอกสั่นขวัญแขวนไปตามๆกัน ไม่นานนักเหตุการณ์เลวร้ายก็เริ่มเกิดขึ้นกับคนรอบๆตัวเธอ

ทำไมถึงน่าดู ผลงานหนังสยองขวัญอินดี้ของเอมี่ ไซเมตซ์ ที่เน้นการสร้างบรรยากาศชวนขนลุกพร้อมกับเส้นเรื่องสุดพิศวง ก่อนจะนำไปสู่บทสรุปสุดพลิกผัน

Z

วันที่เข้าฉาย 5 พฤศจิกายน 2563

โจชัวร์ เด็กชายวัย 5 ขวบที่กำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว จนกระทั่งเขาได้รู้จักกับเพื่อนในจินตนาการ แต่เพื่อนคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะเขาชอบปรากฏตัวในยามวิกาลและไม่นานนักครอบครัวนี้ก็เริ่มพบกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่หาคำตอบไม่ได้และทวีความเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆ

ทำไมถึงน่าดู หนังสัญชาติแคนนาดาผลงานการกำกับของแบรนดอน คริสเตนเซ่น ที่คว้ารางวัล Best Feature Film ในเทศกาล Blood in the Snow Canadian Film Festival 2019 ที่ผ่านมาและอีกหลากหลายเทศกาลอาทิ Nightmares Film Festival และ Popcorn Frights

Malevolent หลอกจับผีหลอนจับตาย

วันที่เข้าฉาย 19 พฤศจิกายน 2563

สองพี่น้องนักต้มตุ๋น แอนเจล่า (ฟลอเรนซ์ พิวจ์) และ แจ็คสัน (เบน ลอยด์ ฮิวจ์) หากินกับผู้ที่กำลังโศกเศร้าจากการสูญเสียคนรัก โดยการหลอกว่าแอนเจล่าสามารถติดต่อกับวิญญาณได้ เหยื่อรายต่อไปของทั้งสองคือหญิงชราคนหนึ่งที่จ้างพวกเขาให้มาไล่ผีที่บ้านเด็กกำพร้าร้าง เพราะเธอโดนเสียงปริศนาเล่นงานจนไม่เป็นอันนอน แต่กลายเป็นว่างานที่เหมือนจะง่าย กลับกลายเป็นฝันร้าย เมื่อสองพี่น้องค้นพบประวัติสุดสยองของบ้านเด็กกำพร้าแห่งนี้ มันเคยเป็นห้องเชือดของฆาตกรโรคจิตที่จับเด็กสาวมาฆ่าเย็บปากอย่างไร้เมตตา สองพี่น้องต้องรับมือกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติน่าขนลุกและความอาฆาตที่จ้องจะเอาชีวิต จะเป็นอย่างไรเมื่อจอมต้มตุ๋นต้องเผชิญกับของจริง

ทำไมถึงน่าดู ผลงานของนักแสดงสาวดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างฟลอเรนซ์ พิวจ์ ที่แจ้งเกิดจาก Lady Macbeth กลายเป็นนักแสดงที่โลกต้องจับตากับ Midsommar และ Little Women และบทสำคัญที่น่าจะพลิกชีวิตเธออีกครั้งกับบทบาทเยเลน่า เบโลว่าในหนังภาคแยกของมาร์เวลอย่าง Black Widow ที่ถูกเลื่อนวันเข้าฉายไปเป็นปี 2021 แล้ว