เมื่อหนังจีนครองเวที “ออสการ์” แห่งเอเชีย

ประกาศรายชื่อออกมาแล้วสำหรับหนัง, นักแสดง และบุคลาการในสาขาต่าง ๆ ที่ได้เข้าชิงรางวัล Asian Film Awards หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า ออสการ์แห่งเอเชียประจำปี 2020 ซึ่งแน่นอนว่า Parasite ที่ไปไกลถึงคว้ารางวัลออสการ์ของจริง คือหนังเต็งหนึ่งประจำปีนี้ และเข้าชิงรางวัลสาขาต่าง ๆ รวมถึง 10 สาขา รวมถึงสาขานักแสดงที่ชิงได้ถึง 3 สาขาขาดไปเพียงนักแสดงนำหญิงเท่านั้น

ส่วนหนังเรื่องอื่น ๆ ที่ได้ชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปีนี้ ก็จัดสรรปันส่วนมาดีมีหนังถึง 6 ประเทศที่ได้เข้าชิงรางวัล ประเทศยักษ์ใหญ่แห่งวงการหนังมากันครบทั้งเกาหลีคือ Parasite ญี่ปุ่นมีหนังเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิก Listen To The Universe เป็นตัวแทน

ส่วนจีนก็มี So Long My Son หนังที่เล่าเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงในสังคมจีนยุค 80s ที่ชิงรางวัลในปีนี้ ตัวจากจากไต้หวันเป็นแนวช้าเงียบเช่นเคยกับ A Sun

นอกจากนั้นก็มีหนังอินเดีย Thappad ที่เล่าเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตของครอบครัวอันปกติสุขของหญิงสาวคนหนึ่ง ที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เมื่อเธอโดนสามีตบหน้ากลางวงปาร์ตี้ต่อหน้าคนอื่นมากมาย นอกจากนั้นก็ยังมีหนังอิหร่าน There Is No Evil ที่เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วย

ส่วนหนังไทยมีชิงรางวัลเหมือนกัน คือรางวัลดารานำหญิงยอดเยี่ยมของ ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง จาก Happy Old Year หรือ ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ ซึ่งเป็นหนังไทยเรื่องเดียวที่มีชื่อในผู้ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลปีนี้

โดยตัวของ ออกแบบ ชุติมณฑน์ ก็เคยคว้ารางวัล Asian Film Awards มาแล้วกับรางวัลสาขานักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมเมื่อปี 2018 จากหนังเรื่อง ฉลาดเกมส์โกง

สำหรับ Asian Film Awards ที่ได้รับการอุปโลกให้เป็น ออสการ์แห่งเอเซีย เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยสมาคมนักวิจารณ์นานาชาติแห่งฮ่องกง

ซึ่งหนังสัตว์ประหลาดแห่งเกาหลี The Host คือภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้รับรางวัลหนังยอดเยี่ยม หลังจากนั้นหนังเกาหลีก็เดินหน้ากวาดรางวัลใหญ่บนเวทีนี้ เป็นหนังยอดเยี่ยมถึง 3 เรื่องในช่วง 4 ปีแรกของการแจกรางวัล และยังเป็นผลงานของ บองจุนโอ ถึง 2 เรื่อง คือ The Mother เรื่องนี้ด้วย

ส่วนหนังญี่ปุ่นก็คว้ารางวัลในการประกวดปีที่ 3 คือ Tokyo Sonata เรื่องนี้เอง

จนในการประกาศรางวัลครั้งที่ 5 ก็เป็นทีของหนังไทยบ้างกับ Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives หรือ ลุงบุญมีระลึกชาติ ที่คว้ารางวัลหนังยอดเยี่ยม และปัจจุบันก็ยังเป็นหนังไทยเพียงเรื่องเดียวที่คว้ารางวัลนี้ และได้ชิงรางวัลนี้ เรียกว่ามอบรางวัลกันมา 13 ปี มีหนังไทยชิงรางวัลหนังยอดเยี่ยมเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นเอง

จนในการมอบรางัวลครั้งที่ 6 หนังจากประเทศอาหรับก็บินมาคว้ารางวัลบ้าง กับหนังที่ดังสุด ๆ อย่าง A Separation ที่คว้ารางวัลออสการ์ในปีนั้นได้ด้วย

6 ปีแรกไม่มีหนังภาษาจีนคว้ารางวัล Asian Film Awards เลยแม้แต่เรื่องเดียว แต่พอปีที่ 7 Mystery หนังฆาตกรรมจากจีนก็สามารถคว้ารางวัลนี้ได้เป็นครั้งแรก

หลังจากนั้นจีนก็ยิงยาวคว้ารางวัลหนังยอดเยี่ยมบนเวที Asian Film Awards มาเรื่อยๆ ติด ๆ กัน ปีต่อปี ไม่ว่าจะเป็นจีนร่วมทุนฮ่องกง หรือจีนร่วมทุนไต้หวัน

ผู้กำกับดังของจีนอย่าง เผิงเสี่ยวกัง ถึงกับเคยคว้ารางวัลนี้ 2 ปีติดต่อกันจาก I Am Not Madame Bovary ในปี 2017 และ Youth ในปี 2018 จนนำมาซึ่งเสียงวิจารณ์ว่ารางวัลนี้เริ่มจะกลายเป็นรางวัลหนังภาษาจีนไปกลาย ๆ

จนมามีหนังญี่ปุ่น Shoplifters ที่คว้ารางวัลได้เมื่อปีก่อน เสียงวิจารณ์ก็เลยเงียบ ๆ ไปบ้าง สรุปแล้วมอบรางวัลกันมา 13 ปี หนังจีนกวาดไปเกือบครึ่งคือ 6 ครั้ง ส่วนญี่ปุ่น กับเกาหลีแบ่งกันไปคนละ 2 และ 3 ครั้ง ก็คงต้องมาติดตามกันต่อไปว่าในปีนี้ประเทศใดที่จะคว้าออสการ์แห่งเอเซียไปครอง และหนังของ บองจุนโอ จะคว้ารางวัลนี้ได้เป็นครั้งที่ 3 หรือไม่