เปิดวาร์ปหนุ่มมาดเข้ม ลุคแบดบอย “โจแอล คินนาแมน” จากหนัง The Secrets We Keep

เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ของปี 2020 ที่แฟนหนังต่างตั้งตารอคอยกับ The Secrets We Keep ขังแค้นบริสุทธิ์ ภาพยนตร์แนวทริลเลอร์ไฮ-คอนเซปต์ ผลงานคุณภาพจากทีมผู้สร้าง The Hurt Locker, Zero Dark Thirty และ Hacksaw Ridge ที่เล่าเรื่องราวความเจ็บปวดของหญิงสาวผู้เป็นเหยื่อจากสงคราม มาญ่า รับบทโดยตัวแม่นักสู้ของวงการ นูมิ ราเพซ (จาก What Happened to Monday) พร้อมสมทบด้วยนักแสดงหนุ่มมาดเข้ม ฝีมือไม่ธรรมดา โจแอล คินนาแมน (จาก Suicide Squad , Robo Cop) มารับบทเป็นเพื่อนบ้านคนใหม่แปลกหน้าที่ดูคล้ายอดีตทหารนาซีผู้สร้างบาดแผลในใจอย่างเลวร้ายในอดีตให้มายา

ถึงแม้เบื้องหน้าจะฟังดูโหดร้าย แต่เบื้องหลังหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนซี้กันตั้งแต่สมัยไฮสคูล ซึ่ง The Secrets We Keep ขังแค้นบริสุทธิ์ ยังถือเป็นการกลับมารวมงานกันครั้งแรกในรอบ 14 ปี ของโจแอลและนูมิ งานนี้รับรองได้ว่าทั้งคู่จะมาโชว์ฝีมือการแสดงกันอย่างไม่มีใครยอมใครแน่นอน นอกจากนี้เรายังแอบนำภาพของหนุ่ม โจแอล คินนาแมน มาให้ได้ชมกันก่อนที่จะไปร่วมลุ้นตามล่าหาความจริงไปพร้อมกัน

จริง ๆ แล้ว เขาคือใครกันแน่? ใน The Secrets We Keep ขังแค้นบริสุทธิ์ 8 ตุลาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์

