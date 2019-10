เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมลเบิร์น 2019 รีวิว – The Day Shall Come

Share with your friends







กำกับโดย Chris Morris

นำแสดงโดยMarchánt Davis, Anna Kendrick, Denis O’Hare, Kayvan Novak, Danielle Brooks, Adam David Thompson และ Jim Gaffigan

สรุป:

เอฟบีไอกำลังมองหาภัยคุกคามต่อการก่อการร้ายต่อไปเพื่อให้พวกเขาหยุด Agent Kendra Glack (Anna Kendrick) เสนอให้พวกเขาตั้งเป้าไปที่โมเสส (Marchánt Davis) ผู้นำที่ประหลาดของชุมชนเล็ก ๆ ที่ต้องการหยุดครอบครัวของเขาจากการถูกขับไล่จากฟาร์มที่พวกเขาอาศัยอยู่ แผนการเปลี่ยนคนนอกให้กลายเป็นผู้ก่อการร้ายไม่ได้ไปตามแผนที่วางไว้

เป็นเรื่องยากเมื่อเข้ามาในโรงภาพยนตร์เพื่อดูภาพยนตร์เรื่องใหม่ของ Chris Morris เรื่องเสียดสีเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่จะไม่เชื่อมโยงกับฟีเจอร์เปิดตัว 2010 Lions ของเขาในทันที ในภาพยนตร์เรื่องนี้มอร์ริสนำเรื่องการโต้เถียงอย่างมากเกี่ยวกับการก่อการร้ายของอิสลามและทำให้มันกลายเป็นเรื่องตลกขบขัน ความคล้ายคลึงกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเขาซึ่งเอฟบีไอพยายามให้เงินทุนแก่กลุ่มผู้ก่อการร้ายที่คาดหวังเพียงเพื่อที่พวกเขาจะสามารถขัดขวางพวกเขาได้ดูเหมือนจะเห็นได้ชัดบนพื้นผิว อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่แสงจะกลับมา 90 นาทีต่อมาจะเห็นได้ว่า The Day Shall Come เป็นภาพยนตร์ที่แตกต่างกันมาก หากมันไม่ได้อยู่ต่อหน้าบรรพบุรุษของมันในแง่ของอาการปวดท้องหัวเราะมันก็เกินกว่ามันในใจ

มอร์ริสใช้วิธีการที่แตกต่างกันในที่นี้กับเนื้อหาที่คล้ายกันและ The Day Shall Come มีพลังและบาดใจมากกว่าสิงโตสี่ตัว มันจะเข้าสู่ดินแดนสปอยเลอร์เพื่อบอกว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับอะไร แต่เหมือนกับงานของเขาทั้งหมดมอร์ริสรู้วิธีสร้างบางสิ่งที่ให้ความรู้สึกทันเวลาอย่างไม่น่าเชื่อ

นี่เป็นภาพยนตร์มอร์ริสถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนังตลกแนวแรกและสำคัญที่สุด ภาพยนตร์เรื่องนี้แบ่งระหว่างโมเสสและครอบครัวของเขาและผู้ตรวจสอบ FBI ที่พยายามตรึงเขาไว้สำหรับการก่อการร้าย มีส่วนแบ่งในภาพยนตร์ตลกด้วยเช่นกันไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับคุณภาพ แต่ในแง่ของประเภทของอารมณ์ขัน โมเสสเป็นผู้นำการปฏิวัติที่แปลกประหลาดของฟาร์มชุมชนและภารกิจที่รู้จักกันในชื่อสตาร์ออฟซิกซึ่งมีผู้ติดตามทั้งสี่คนและนักแสดงตลกมีแนวโน้มที่จะแปลกประหลาดและแปลกประหลาดมากขึ้น ในทางกลับกันที่สำนักงานใหญ่ของ FBI เคนดราพร้อมกับตัวแทนสตีวี่ (อดัมเดวิดทอมป์สัน) และแอนดี้มัดด์ (เดนิสโอแฮร์) เจ้านายของพวกเขาแลกเปลี่ยนคมหนามเฉียบแหลมทั่วสำนักงาน

หลังจากเริ่มต้นอย่างช้า ๆ ภาพยนตร์เริ่มเข้าจังหวะตลกขบขันเพื่อค้นหาความกลมกลืนระหว่างสองสไตล์นี้ ในขณะที่มันเคลื่อนไปสู่ฉากที่สองของมันและโลกทั้งสองของโมเสสและเอฟบีไอก็เริ่มที่จะผสมผสานรูปแบบที่ดูเหมือนจะรวมเข้าด้วยกันและภาพยนตร์ก็ก้าวเข้ามาด้วยกัน โดยรวมแล้วมุขตลกตีบ่อยกว่าไม่ถึงแม้ว่าจะมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่าสี่ไลออนส์เควานวานโนวัคในฐานะผู้แจ้งข่าวของ FBI ที่รู้สึกเหมือนเป็นความผิด

นักแสดงโดยทั่วไปนั้นยอดเยี่ยมมาก Kendrick, O’Hare และ Thompson นั้นยอดเยี่ยมด้วยการแลกเปลี่ยนบางอย่างของพวกเขาเฮฮาเมื่อแผนการของพวกเขาไม่สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตามเดวิสและแดเนียลบรูคเป็นภรรยาของเขาวีนัสที่โดดเด่นที่นี่ ทั้งคู่ต้องแน่ใจว่าได้ฝังศพโมเสสและดาวศุกร์ด้วยใจและอิสระที่ตัวละครเหล่านี้สมควรได้รับ พวกเขาตกเป็นเหยื่อของแผนการ FBI เหล่านี้และนักแสดงร่วมกับผู้กำกับมอร์ริสเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ถูกลากไปตามเรื่องราว โมเสสมีแนวคิดในการปฏิวัติ แต่เหมือนภรรยาของเขาความกังวลแรกของเขายังคงเป็นลูกของเขาอยู่เสมอ

พี่น้องของโมเสสใน Star of Six (Malcom M. Mays, Curtiss Cook JR และ Andrel McPherson) เป็นมากกว่ามิติเดียวสำหรับภาพยนตร์ส่วนใหญ่ แต่มันก็เป็นเรื่องของการคัดเลือกที่แข็งแกร่งอีกครั้งซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกสำคัญ พวกมันค่อนข้างตรงไปตรงมาและมีการกำหนดด้านเดียวเท่านั้น นักแสดงใช้ประโยชน์สูงสุดจากไม่กี่บรรทัดที่ได้รับเพื่อสร้างผลกระทบ อาจมีเวลามากขึ้นที่จะทุ่มเทให้กับมิตรภาพเหล่านี้ แต่ภาพยนตร์กำลังเล่นกลมากแล้วและถูกต้องเพื่อให้ความสำคัญกับโมเสสดาวศุกร์และเอฟบีไอ

The Day Shall Come เป็นภาพยนตร์ที่หายากเพราะมันมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ดำเนินไปเรื่อย ๆ ผ่านการบิดและหมุนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมของคนที่มีความสามารถอย่างไม่น่าเชื่อทั้งด้านหน้าและด้านหลังกล้องพร้อมกับ Brooks และ Davis ผู้มาใหม่ที่โดดเด่น ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะได้รับความนิยมอีกครั้งสำหรับมอร์ริสแม้ว่ามันจะไม่ถึงจุดสูงสุดของงานก่อนหน้านี้