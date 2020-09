[ลือ] Miles Morales อาจจะมาปรากฎตัวใน Doctor Strange 2

Share with your friends







screenrant เผยว่า อย่างที่ทราบหนัง ภาคต่อ Doctor Strange 2 จะมีการเปิดจักรวาล Mutiverse ของ MCU นั้นอาจจะมีตัวละคร Miles Morales หนึ่งในจักรวาลของ Spider-Verse อาจมาปรากฏตัวในหนังภาคต่อนี้ และอาจจะเป็นแพลนนำตัวละครนี้เข้า MCU ?

ตามรายงานเผยว่า ในฐานะผู้กำกับ Sam Raimi ที่เคยมากำกับหนัง Spider Man ของ Marvel ให้กับ Sony มาแล้ว 3 ภาคอาจมีส่วนในการเผยถึง Spider-Verse เล็กน้อยก็เป็นได้

ทั้งนี้เป็นเพียงสันนิษฐานเบื้องต้นของทางสื่อเท่านั้น ซึ่งยังไม่มีการเผยข้อมูลเนื้อเรื่องในหนังภาคต่ออกมาอย่างเป็นทางการ และ คาดว่าตัวร้ายหลักในภาคนี้ อาจจะเป็น Nightmare



ภาพยนตร์ Doctor Strange in the Multiverse of Madness นำแสดงโดย

– Benedict Cumberbatch

– Rachel McAdams

– Benedict Wong

– Chiwetel Ejiofor

– Elizabeth Chase Olsen

หนังมีกำหนดฉาย 25 มีนาคม 2022

