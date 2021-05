“ลิเดีย-แมทธิว” ภาพหวานแคปชั่นทำลุ้นข่าวดีมีลูกคนที่ 3

Share with your friends







เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวตัวดีนที่หลายๆคนติดตามกัน เพราะด้วยความน่ารักของลูกๆ ที่ทำเอาแฟนๆหลงกันหนักมาก แล้ววันนี้ “ลิเดีย-แมทธิว” ก็เปิดภาพหวานแคปชั่นทำลุ้นข่าวดีมีลูกคนที่ 3 หรือว่าาาาาา จะมีจริงๆนะ

ครอบครัวดีน กำลังจะมีข่าวดีหรือเปล่านะ หลังจากที่ล่าสุด แมทธิว ดีน ได้ออกมาโพสต์รูปหวานๆ กับภรรยา ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ พร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่า “ตื่นเต้นฯฯ Excited about this next awesome phase of our lives!!” ซึ่งแปลได้ว่า ตื่นเต้นกับช่วงต่อไปของชีวิตเรา !!

ซึ่งงานนี้ทั้งเพื่อนๆ และแฟนๆ ต่างก็คาดเดาว่า ลูกคนที่ 3 ต้องมาแล้วแน่ๆ เข้าไปแสดงความยินดีล่วงหน้ากับ แมทธิว-ลิเดีย กันใหญ่เลย ถามกันใหญ่ว่าจริงอย่างที่คิดหรือไม่ หลังจากที่แมทธิวนั้นอ้อนวอนขอให้ลิเดียมีลูกอีกคนมาสักพักแล้ว

ยังไงก็ขอให้มีข่าวดีจริงๆ เพราะลูกๆ บ้านนี้น่ารักทุกคนเลย ทั้ง น้องดีแลน พี่ชายคนโต และ น้องเดมี่ สาวน้อยตาแป๋วของพี่ๆ ถ้ามีอีกคนคงจะบันเทิงไปอีกบ้านนี้