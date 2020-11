รีวิว “The Witches” หนังแม่มดสุดเพี้ยนที่เกลียดเด็ก

Share with your friends







หนังเล่าถึงเรื่องราวของแม่มดใจร้ายที่ไม่ชอบเด็ก เธอยังร่ายมนต์ใส่เด็กให้กลายเป็นหนู เหล่าเด็กที่ถูกร่ายมนต์ให้กลายเป็นหนูจึงไม่ทนและร่วมกันวางแผนเอาชนะแม่มดใจร้ายตนนี้ The Witches หนังแม่มดสุดเพี้ยนที่เกลียดเด็ก เข้าฉายวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้

ต้นฉบับคือหนังสือเด็กแนวดาร์กแฟนตาซี ของ โรอัลด์ ดาห์ล ที่สร้างชื่อจากหนังสืิอเพื่อเยาวชนจำนวนมาก อาทิ James and the Giant Peach, Charlie and the Chocolate Factory, Matilda และ The BFG ซึ่งล้วนแต่เคยถูกหยิบนำมาสร้างเป็นหนังหมดแล้ว เช่นเดียวกับ The Witches ที่เคยมีฉบับภาพยนตร์เมื่อปี 1990 แม้จะไม่ได้กวาดเงินอะไรมากนัก แต่ก็กลายเป็นหนังบอกต่อในเวลาต่อ จนกระทั่งล่าสุด เจ้าพ่อหนังแฟนตาซีสายหม่นอย่าง กิลเลอร์โม่ เดล โตโร่ ก็ขอหยิบเอา The Witches มาทำใหม่ โดยให้ผู้กำกับรุ่นใหญ่อย่าง โรเบิร์ต เซเมกคิส จาก Back To The Future, Forrest Gump มากุมบังเหียนในฐานะผู้กำกับ เล่าเรื่องราวของเด็กน้อยที่สูญเสียพ่อแม่ไปในอุบัติเหตุ ทำให้เขาต้องมาอาศัยกับคุณยาย ต่อมาวันหนึ่งยายพาเขาไปพักผ่อนที่โรงแรมริมหาด แต่ปรากฏว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกับเหล่าแม่มดที่รวมตัวกัน ณ ที่นั่น เพื่อวางแผนจะกำจัดเด็กๆ ที่พวกเธอเกลียด เสกเป็นหนูให้หมด แล้วตัวเอกของเราดันไปได้ยินเข้า เลยโดนเสกเป็นหนูไปกับเค้าด้วย

แม้ต้นฉบับจะเป็นหนังสือเด็ก และตัวหนังเองก็เป็นหนังเด็ก แต่ The Witches ให้ความสนุกและความบันเทิง ไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กเท่านั้น ผู้ใหญ่ก็สามารถเอ็นจอยกับเรื่องนี้ได้ (เผลอๆ จะมากกว่าเด็กเสียด้วย) ด้วย Mood & Tone ที่แทรกด้วยความตลกร้าย และความหม่นในแบบแฟนตาซี คล้ายคลึงกับ Charlie and the Chocolote Factory นั่นเอง โดยรวมถือว่าหนังสร้างความบันเทิงได้อย่างมาก เต็มไปด้วยฉากผจญภัยสนุกๆ และอารมณ์ตลกอย่างร้ายกาจ แต่ก็ไม่ทิ้งประเด็นหลักของหนัง ที่ย้ำเสมอกับผู้ชมว่า ขอให้เป็นตัวของตัวเอง ไม่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกเราจะเป็นแบบไหน และชีวิตนี้ไม่รู้จะไปสิ้นสุดที่ตรงใด แต่ขอให้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าเสมอ แม้สิ่งร้ายๆ จะเข้ามา แต่มันก็มีมุมดีๆ ซ่อนอยู่

โดยรวม ใครที่กำลังมองหาหนังสนุกๆ ซักเรื่อง The Witches ถือว่าเป็นความบันเทิงที่น่าพอใจ แม้จะดูเป็นหนังเด็ก ที่ต้นฉบับมาจากหนังสือเด็ก แต่ก็มีความดาร์ก ความตลกร้าย ผสมกับความผีบ้าและจริตกระเทยเข้าไป กลายเป็นความบันเทิงที่รสชาติไม่ธรรมดาเลยทีเดียว สามารถคลายเครียดได้อย่างดี ส่วนเด็กๆ ก็น่าจะสนุกกับฉากผจญภัยต่างๆ และได้แง่คิดกลับมาด้วย