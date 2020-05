[รีวิว] The Call of the Wild – เสียงเพรียกจากพงไพร

Share with your friends







Call of the Wild – เสียงเพรียกจากพงไพร เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัย ชะตาชีวิตที่พลิกผันของหมายักษ์ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า Buck ต้องเดินทางผ่านหลากหลายเหตุการณ์ ประสบพบเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันมาก่อน

เรื่องราวมันก็ไม่มีอะไรก็มีแค่นั้นจริงๆ แหละ หนังดัดแปลงมาจากนิยาย (ที่เราไม่เคยอ่าน) ที่สั้นกว่าที่คิด กับเรื่องราวการผจญภัยแบบนี้ เรื่องราวมีความรวบรัดตัดตอน รีบเล่า เยอะแยะไปหมดด้วย มันเลยทำให้ภาพรวมแล้วเราไม่รู้สึกอินกับอะไรหลายๆ อย่าง อีกทั้งหลายจุดยังชวนงง ชวนสงสัย ชวนไม่เข้าใจอีกต่างหาก

มาเริ่มกันที่การเล่าเรื่องเลย ที่รู้สึกเกิดขึ้นเร็วมาก อารมณ์ไม่ต่อเนื่องสุดๆ จากเฮฮาตลกๆ มาดราม่าแป๊บๆ เปลี่ยนอารมณ์อีก คือยังไม่ทันจะได้อินกับพาร์ทเหล่านั้นเลย เปลี่ยนเรื่องราวอีกละ คือเอาจริงๆ ทั้งเรื่องเราชอบแค่ส่วนที่เจ้าตัว Buck เป็นหมาลากเลื่อนนั่นแหละ มันดูมีอะไรครบดี มีมิติในการเล่าที่สุดละ มีจังหวะลุ้น จังหวะเอาใจช่วย จังหวะตื่นเต้น ตลก มีความสุข แต่ก็จบพาร์ทนี้แบบ “เอ๊า ง่ายๆ งี้เลยหรอ”

และในระหว่างการเล่าเรื่องก็มีเรื่องชวนสงสัย เช่น การที่ Buck มองเห็นหมาป่าสีดำ เหมือนมีนัยยะอะไรบางอย่าง…รวมถึงเรื่องราวการตอบคำถามของเหตุผลและเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ของ Buck ที่ดูยัดๆ ฝืนๆ ยังไงก็ไม่รู้ อีกทั้งพาร์ทของการมีอยู่เจอกัน ผูกพันกัน ผจญภัยร่วมกันของ John Thornton ที่แสดงโดย Harrison Ford ที่ตัวหนังพยายามทำให้ซึ้งให้อิน แต่ไม่ได้ผลจริงๆ เพราะมันง่ายไปและรวดเร็วไป

ทางด้านการพัฒนาการของตัว Buck เองก็เหมือนสายน้ำเกินไป ไหลไปตามเรื่อง ไม่มีมิติให้ตัวละครมันเองสักเท่าไหร่ แถมเอาจริงๆ CG เรื่องนี้ไม่เวิร์คเลยอะ ด้วยเฉพาะตัวหมา ดูลอยมาก ไม่มีความสมจริงเลย ดูรู้ว่าเป็น CG ยิ่งถ้าเทียบกับหนังหมาเรื่องอื่นๆ ด้วยแล้ว ที่ใช้ตัวหมาแสดงจริงๆ ตั้งหลายเรื่อง ในเรื่องนี้ก็น่าจะเอาหมาที่ฝึกมาทำแบบนั้นได้เหมือนกันโดยไม่ต้องพึ่ง CG จริงๆ อาจจะใช้หมาจริงแล้วใช้ CG ช่วยยังจะดีเสียกว่าแบบนี้ ให้อารมณ์และความรู้สึกแตกต่างกันออกไปด้วย พอมันเป็น CG ทั้งหมด ความรู้สึกที่มีต่อหมามันเลยเปลี่ยนไป เราเลยรู้สึกในใจว่า อื้ม… CG นี่เนอะ ความรู้สึกร่วมลุ้นร่วมอยากเอาใจช่วยมันเลยต่างออกไป

สรุปแล้ว The Call of the Wild – เสียงเพรียกจากพงไพร ก็ยังคงสงสัยอยู่ว่าหนังเรื่องนี้มันสะท้อนกับชื่อเรื่องยังไง แล้วทำไมถึงต้องปูเรื่องราวเกี่ยวกับทองมาแบบนั้น ซึ่งเอาเข้าจริงๆ มันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรมากขนาดนั้นเลยแท้ๆ กลายเป็นจับประเด็นไม่ได้ว่าจริงๆ หนังต้องการสื่ออะไรก็แน่ จับได้แค่การผจญภัยของหมาตัวนึง แค่นั้นแหละ ถ้าถามว่าสนุกมั้ย มันก็เฉยๆ นะ ดูเพลินๆ สั้นๆ ไม่มีอะไรมาก