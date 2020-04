รีวิว Every Day a Good Day หัวใจ ใบชา ความรัก

Share with your friends







เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์น้ำดีสุดอบอุ่นที่กำลังจะเข้าฉายอย่างเป็นทางการในไทย สำหรับ Every Day a Good Day หัวใจ ใบชา ความรัก ภาพยนตร์ดรามามาแรงจากญี่ปุ่นที่สร้างมาจากงานเขียนของ โมริชิตะ โนริโกะ เรื่อง Everyday is a good day: 15 happiness taught by ‘Tea’ และ โอโมริ เท็ตสึชิ ผู้กำกับคลื่นลูกใหม่ที่มาแรงไม่แพ้หนังมากำกับ งานนี้ยังได้สองสาวนักแสดงฝีมือดี คุโรกิ ฮารุ และ ทาเบะ มิคาโกะ มาแสดงนำ ร่วมด้วยนักแสดงอาวุโส กิกิ คิริน ที่ถือว่านี่เป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของเธอก่อนจะเสียชีวิต

Every Day a Good Day หัวใจ ใบชา ความรัก ว่าด้วยเรื่องราวของ โนริโกะ นักศึกษาสาวปี 3 และลูกพี่ลูกน้องของเธอ มิจิโกะ ได้ตัดสินใจเข้าร่วมเรียนชงชาแถวละแวกบ้านตามคำแนะนำของผู้เป็นแม่ ที่นั่นเองโนริโกะได้เรียนรู้พิธีชงชากับ อาจารย์ทาเคดะ และแล้วการชงชาก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอ ไม่ว่าจะในยามทุกข์ หรือสุข ค้นหาอิสรภาพผ่านกลิ่นหอมและไออุ่นจากชา

ต้องยอมรับกันตามตรงว่าหนังเปิดฉากแรกมาก็เข้าสู่วิถีความเรียบง่ายตามสไตล์ญี่ปุ่น อาจจะมีอืดๆ เอื่อยๆ ไปบ้าง ฉะนั้นจึงจะต้องพยายามสงบจิตสงบใจให้ดีก่อนซึมซับเรื่องราวเหล่านี้ เมื่อเราจูนอารมณ์เข้ากับหนังได้แล้วก็จะพบว่าได้กลายเป็นส่วนหนึ่งเปรียบเสมือนตัวละครในหนังไปเลยก็ว่าได้ ด้วยการดำเนินเรื่องที่ไม่ได้หวือหวา แต่ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป จึงทำให้อาจจะหงุดหงิดใจไปกับขั้นตอนการชงชาไปบ้าง อย่างที่บอกพอได้ดูไปเรื่อยๆ เราก็จะเข้าใจมันได้ดีและปล่อยอารมณ์ไปกับเรื่องราวของหนังได้อย่างไม่น่าเชื่อ

โดยเฉพาะเสน่ห์ทางการแสดงของสามสาวต่างวัยที่ถ่ายทอดความเป็นตัวตนของตัวละครออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ ดูแล้วสบายหูสบายตา เสริมด้วยโลเคชั่นตามสไตล์ญี่ปุ่นที่มีความมินิมอลสะอาดตา รวมไปถึงองค์ประกอบหลายๆ อย่างที่มีส่วนช่วยทำให้หนังออกมาเพลิดเพลิน บอกเลยว่าดูจบแล้วจะให้อารมณ์เหมือนได้ดีท็อกจิตใจไปในตัวเลยทีเดียว

ไม่เพียงแต่เราจะได้เรียนรู้วิถีการชงชาแบบญี่ปุ่นไปในตัวเท่านั้น เพราะหนังยังสะท้อนเรื่องราวหลายๆ อย่างผ่านการชงชา ทั้งการดำรงชีวิตและเรื่องของหัวใจที่ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ความรักเป็นสิ่งนำทางและยึดเหนี่ยวจิตใจในวันที่กำลังท้อแท้ ที่สำคัญอีกอย่างคือเรื่องของเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลาในการชงชา หรือเวลาในการใช้ชีวิตที่มีความหมายมากกว่าที่เราคาดคิด เชื่อเหลือเกินว่าหากดูจบแล้วจะทำให้เราคิดอะไรหลายๆ อย่างได้ ทั้งยังมีส่วนสำคัญ เตือนใจให้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า อยากทำอะไรก็รีบทำ ก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเหล่านั้น Every Day a Good Day จึงเป็นอีกหนังดีๆ ที่ไม่ควรพลาด