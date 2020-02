รีวิวหนัง Bad Boys For Life แบดบอยส์ คู่หูตลอดกาล ขวางทางนรก

Share with your friends







Bad Boys, Bad Boys, What you gonna do, What you gonna do when come for you. เสียงฮัมเพลงติดหูกับท่าเต้นสุดยียวน ยามที่ตำรวจคู่หูคู่ฮาเข้าจับกุมคนร้าย เขาทั้งคู่พร้อมกลับมาแล้วใน Bad Boys For Life แบดบอยส์ คู่หูตลอดกาล ขวางทางนรก

ถ้าเราย้อนกลับไปในปี 1995 ที่ถือเป็นจุดกำเนิดของคู่ซี้สุดกวนในตำนาน ไมค์ และ มาร์คัส ในภาพยนตร์เรื่อง Bad Boys ฝีมือผู้กำกับเจ้าพ่อหนังบู๊ระเบิดภูเขาเผากระท่อมอย่าง ไมเคิล เบย์ กับเวลาที่ผ่านไปกว่า 17 ปี มาในปีนี้ Bad Boys คู่หูขวางนรกกลับมาแล้ว โดยผู้กำกับดูโอ อดิล เอล อาบี และ บิลัล ฟัลลาห์ ที่ทั้งคู่เคยกำกับภาพยนตร์อย่าง Black (2015) , Broeders (2011) และ Patser (2018) มาแล้ว ซึ่งทำให้ภาพยนต์เรื่องนี้ถูกจับตามองว่าความสำเร็จจะทำได้เทียบเท่ากับ 2 ภาคก่อนหน้าของไมเคิล เบย์ หรือไม่

เนื้อเรื่องของ Bad Boys For Life แบดบอยส์ คู่หูตลอดกาล ขวางทางนรก เป็นการกลับมาของคู่หูสุดซ่าที่ต้องมารวมทีมกับตำรวจรุ่นใหม่ในนาม AMMO ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำๆ นั่นทำให้คลื่นลูกเก๋ามาเจอกันเข้ากับคลื่นลูกใหม่ ย่อมเกิด Conflict ตามสูตร แต่ทั้งสองทีมก็มีภารกิจที่ต้องร่วมมือกันเพื่อโค่นล้มเจ้าพ่อค้ายารายใหญ่ที่มาพร้อมความคับแค้นใจจากคู่หูสุดแสบสองคนนี้



เอาเข้าจริงๆ ถือเป็นหนังที่ลงตัวมากอีกหนึ่งเรื่อง บู๊ครบรสโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากแอ็กชั่นนี้โคตรเด็ด ทำได้ดีไม่แพ้กับผู้กำกับคนก่อนเลย (ซีนมอเตอร์ไซค์ไล่ล่านะขอบอกเลยว่าอย่าลุกไปไหนเพราะมันส์มาก) แถมตัวร้ายในภาคนี้บอกได้คำเดียวว่า “โหด” ขั้นสุด แต่เห็นบู๊แหลกก็ไม่ใช่ว่าหนังจะปูมาให้บู๊อย่างเดียวนะ ความกวนของทั้งคู่ก็ยังเหมือนเดิม ช็อตฮามีให้เราเห็นตลอดเกือบทั้งเรื่อง และในภาคนี้ยังปูให้คนดูได้รู้ถึงภูมิหลังของนักสืบไมค์อีกด้วย ส่วนตอนท้ายของหนังเราจะได้เห็นมิตรภาพระหว่างเพื่อนที่บอกเลยว่ามีน้ำตาซึมอย่างแน่นอน แถมฉากเอ็นเครดิตทำให้ลุ้นอีกว่าจะมีภาคต่ออีกมั้ยด้วย ใครที่เป็นแฟนบอยหนังเรื่องนี้ก็ไม่ควรพลาดนะจ๊ะ

สำหรับคนที่ชอบหนังแอคชั่น หนังมันส์ๆ ท่านสามารถ ดูหนังแอคชั่น Bad Boys For Life แบดบอยส์ คู่หูตลอดกาล ขวางทางนรก ได้แล้วที่ Movie2uFree