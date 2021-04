“ทิกเกอร์” กอดคุณตาร้องไห้ ส่ง “พี่โต๋เต๋” ขึ้นสวรรค์ “นิโคล” โพสต์เศร้า ผูกพันยาวนาน 17 ปี

Share with your friends







ถือว่าเป็นเรื่องเศร้าที่ไม่ว่าใครก็ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น เมื่อน้องทิกเกอร์ ลูกชายแม่นิโคล ถึงกับร้องไห้ เพราะตนได้สูญเสีย พี่โต๋เต๋ สุนัขที่เขารักมากและผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กๆ จากไป โดยทุกคนในบ้านก็ต่างเสียใจไม่แพ้กันเลยค่ะ เพราะพี่โต๋เต๋ ได้อยู่กับพวกเข้ามานานถึง17ปีเลย

ทั้งแฟนคลับ ทั้งเพื่อนพ้องคนสนิท พร้อมใจกันแสดงความไว้อาลัยกันอย่างล้นหลาม เมื่อล่าสุดบนอินสตาแกรม @nicole_officialaccount ของนักร้องสาวชื่อดัง นิโคล เทริโอ ได้โพสต์ภาพถ่ายช่วงเวลาแสนเศร้า ในตอนที่ทุกคนในบ้านต้องบอกลา พี่โต๋เต๋ สุนัขที่รักและดูแลกันเปรียบเสมือนคนในครอบครัว มาตลอด 17 ปี

ซึ่งโพสต์กล่าวไม่เพียงแต่ นิโคล เทริโอ จะรวมรวมนำเอาภาพถ่ายช่วงเวลาดีๆ ที่เกิดขึ้นในตอนที่ พี่โต๋เต๋ ยังมีชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งโมเมนต์ความผูกพันกับลูกชาย น้องทิกเกอร์ อชิระ ที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กจนโต มาย้อนรำลึกความทรงจำดีๆ เพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยเท่านั้น แต่แคปชั่นที่เจ้าตัวได้เขียนบรรยายเอาไว้ก็ยังบอกอีกด้วยว่า เธอและทุกคนในครอบครัวจะรักและคิดถึงพี่โต๋เต๋ตลอดไป “Rest in peace, Toetae. You’ve given us your unconditional love for 17 years. We miss you so much and will always love you. โต๋เต๋ (2004-2021)”