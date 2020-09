คนโหดล่าคนดิบกลางกรุงเทพ ในหนังเกาหลี Deliver Us From Evil ถล่มรายได้ชนะ Peninsula

Share with your friends







อาจจะสร้างความสับสนให้กับคอหนังอยู่พอสมควร สำหรับหนังจากเกาหลีใต้เรื่อง Deliver Us From Evil ที่ชื่อไปพ้องกับหนังผีสยองขวัญของฮอลลีวูดที่ออกฉายเมื่อปี 2014 ของผู้กำกับ Scott Derrickson แต่ทั้งสองเรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกัน เพราะหนังของเกาหลีที่ได้ชื่อไทยว่า “ให้มันจบที่นรก” (ตั้งชื่อให้เหมาะกับสถานการณ์บ้านเมืองของเราตอนนี้เสียจริง) นั้นไม่ใช่หนังผีแต่เป็นหนังบู๊ดิบโหด แถมยังเดินทางมาถ่ายทำในประเทศไทยอีกด้วย

หนังเป็นเรื่องราวของ “อินนัม” (ฮวังจองมิน จาก The Wailing (2016) ฆาตกรรมอำปิศาจที่ถูกกล่าวขานตอนหนังเข้าฉายในไทย) นักฆ่าสัญญาจ้างฝีมือฉกาจที่เพิ่งจะปิดงานสุดท้ายลงได้ไม่นาน แต่หลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าเกิดคดีลักพาตัวเด็กคนหนึ่งขึ้นในประเทศไทย ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเด็กคนนั้นจะเกี่ยวข้องกับตัวเขา อินนัมจึงต้องเดินทางมาประเทศไทยเพื่อสืบหาความจริง ในขณะเดียวกัน “เรย์” (อีจองแจ จาก Along With the Gods (2017) และซีรีส์ Chief of Staff (2019)) ที่เพิ่งรู้ว่าน้องชายแท้ ๆ ของเขาถูกอินนัมฆ่าตาย เขาก็เลยต้องบินมายังประเทศไทยเพื่อไล่ล่าอินนัมด้วยตัวเอง

นี่คือผลงานการกำกับเรื่องใหม่ของ “ฮงวอนชาน” เจ้าของผลงาน Office (2015) ภาพยนตร์ที่ถูกรับเลือกให้เข้าฉายในงาน Cannes Film Festival พร้อมด้วย ฮงกยองพโย ผู้กำกับภาพจากภาพยนตร์รางวัลออสการ์อย่าง Parasite (2019) มาร่วมสร้างสรรค์ฉากแอ็กชันสุดมันในครั้งนี้

หนังถ่ายทำกันใน 3 ประเทศ ทั้งเกาหลี ญี่ปุ่น และไทย เพื่อถ่ายทอดบรรยากาศที่แตกต่างไปจากภาพยนตร์เกาหลีเรื่องอื่น ๆ โดยฮวังจองมินเล่าถึงเหตุผลที่เลือกประเทศไทยเป็นโลเคชันถ่ายทำว่า กรุงเทพ​ฯ มีกลิ่นอายของความแปลกใหม่และให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนใคร ​​ทำให้รู้สึกไม่คุ้นชินและรู้สึก​กระวนกระวาย​ได้พร้อมกันในที่เดียว​​ ดังนั้นเขาจึงเลือกถ่ายทำฉากไล่ล่าที่มีสไตล์กันที่นี่ ซึ่งจากในตัวอย่างก็ทำให้เห็นกรุงเทพถูกย้อมสีเหลืองจนดูร้อนและน่าอึดอัด เหมือนเมื่อครั้ง Extraction หนัง Netflix ตอนมาถ่ายที่เมืองไทยเช่นกรุงเทพและราชบุรีก็เลือกจะใช้การย้อมภาพเป็นสีเหลืองแบบนี้เช่นกัน